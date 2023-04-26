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Вечерен виц: Тате, директорът те вика

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Вечерен виц: Тате, директорът те вика
Снимка: iStock

- Тате, директорът те вика да отидеш.

- Защо? Бил си се с някой, счупи нещо, имаш двойки, отсъствия...?

- Не знам, твоят директор звъня!

 

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