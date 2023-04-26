Вечерен виц: Тате, директорът те вика
- Защо? Бил си се с някой, счупи нещо, имаш двойки, отсъствия...?
- Не знам, твоят директор звъня!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове