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Вечерен виц: В габровска болница

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Вечерен виц: В габровска болница
Снимка: iStock

Вечер. В габровска болница приемат натровен местен жител. Промиват стомаха му, вливат му системи. Лекарят го пита:

- Вас ви изписаха вчера от болницата, след лечение срещу отравяне с гъби. Какво се случи сега?

- Доядох ги като се прибрах. Как да ги хвърля?!

 

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Вечер. В габровска болница приемат натровен местен жител. Промиват стомаха му, вливат му системи. Лекарят го пита: - Вас ви изписаха вчера от...

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