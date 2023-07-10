Вечерен виц: В габровска болница
- Вас ви изписаха вчера от болницата, след лечение срещу отравяне с гъби. Какво се случи сега?
- Доядох ги като се прибрах. Как да ги хвърля?!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове