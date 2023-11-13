Вечерен виц: В изповедалнята
- Съгреших, отче, много съгреших!
- Кажи, чадо.
- Измамих евреин, отче.
- Това не е грях, чадо! Това е чудо!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове