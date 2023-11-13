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Вечерен виц: В изповедалнята

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Вечерен виц: В изповедалнята
Снимка: iStock/Guliver

В изповедалнята:

- Съгреших, отче, много съгреших!

- Кажи, чадо.

- Измамих евреин, отче.

- Това не е грях, чадо! Това е чудо!

 

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