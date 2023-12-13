Webground
Днес 162 Вчера 219

Вечерен виц: В кабинета на доктора

308
Вечерен виц: В кабинета на доктора
Снимка: iStock

В кабинета на доктора влиза мъж.

- Съблечете се... и по бързо!

- Ама защо?

- Аз съм доктора и щом казвам действай!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Мъжът се съблича.

- Кажи сега, какво те безпокои?

- Докарах въглищата. Къде да ги разтоваря?

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Виц за добро утро: Пешо страдал от...

Вечерен виц: Зетко, след колко време...

Виц за добро утро: Тъща звъни на зетя

Вечерен виц: Момчешка стая

Виц за добро утро: Покойният много рядко...

Вечерен виц: При психиатъра

Виц за добро утро: Говорят си двама студенти

Вечерен виц: Дете от Сандански

Виц за добро утро: Момченце предлага

Вечерен виц: Вълкът, заекът и хамстерът

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Нищо не е изключено, Денков може да остане премиер след ротацията: Димитър Ганев в “Отговорите“(ВИДЕО)

Нищо не е изключено, Денков може остане премиер след ротация...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Вечерен виц: В кабинета на доктора
Вечерен виц: В кабинета на доктора

В кабинета на доктора влиза мъж. - Съблечете се... и по бързо! - Ама защо? - Аз съм доктора и щом казвам действай! Мъжът се съблича. - Кажи...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Кой има имен ден днес, 13 декември 2023 г.
Кой има имен ден днес, 13 декември 2023 г.

На 13 декември 2023 г. имен ден празнуват всички, които носят името Евгени, Евгений, Адам. Най-оригиналните пожелания за имен...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Германско предупреждение за Украйна в ЕС: Ще има голяма промяна с парите
Германско предупреждение за Украйна в ЕС: Ще има голяма промяна с парите

Присъединяването на Украйна към Европейския съюз (ЕС) ще означава, че около 17% от бюджета на ЕС ще отива в бившата съветска република. Това значи...