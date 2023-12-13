Вечерен виц: В кабинета на доктора
- Съблечете се... и по бързо!
- Ама защо?
- Аз съм доктора и щом казвам действай!
Мъжът се съблича.
- Кажи сега, какво те безпокои?
- Докарах въглищата. Къде да ги разтоваря?
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВИЦОВЕ:
Виц за добро утро: Пешо страдал от...
Вечерен виц: Зетко, след колко време...
Виц за добро утро: Тъща звъни на зетя
Виц за добро утро: Покойният много рядко...
Виц за добро утро: Говорят си двама студенти
Вечерен виц: Дете от Сандански
Виц за добро утро: Момченце предлага
Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове