Webground
Днес 257 Вчера 256

Виц за добро утро: Блондинка в бара

32
Виц за добро утро: Блондинка в бара
Снимка: iStock

Блондинка в бара към непознат мъж:

- Ей, готин, с какво се занимаваш?

- Инженер съм, маце. Жироскопи правя.

- Уф... аз пък хич не вярвам в жироскопите

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Оригинален виц: Снахата готви яхния – свекървата недоволна!

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: Жена влиза в магазин

Виц за добро утро: Разговор между счетоводители

Вечерен виц: Докторът

Виц за добро утро: Здравей, скъпа

Вечерен виц: Урок по биология

Виц за добро утро: В час по български език

Вечерен виц: Героя от войната

Виц за добро утро: Иванчо към баща си

Вечерен виц: Детенце посреща баба си

Виц за добро утро: Какъв е тоя народ у вас

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Нови учебници по история заради Русия и как да се докажем пред НАТО: Съвети от бивш министър (ВИДЕО)

Коментар на министъра на отбраната Тодор Тагарев пред А...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Виц за добро утро: Блондинка в бара
Виц за добро утро: Блондинка в бара

Блондинка в бара към непознат мъж: - Ей, готин, с какво се занимаваш? - Инженер съм, маце. Жироскопи правя. - Уф... аз пък хич не вярвам в жироскопите   Оригинален...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
201 Оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят
201 Оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят

Съдържание: 1Пожелания за рожден ден на мъж 2Пожелания за рожден ден на жена 3Пожелания за рожден ден на дете 4 100 Страхотни пожелания...