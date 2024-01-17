Виц за добро утро: Блондинка в бара
- Ей, готин, с какво се занимаваш?
- Инженер съм, маце. Жироскопи правя.
- Уф... аз пък хич не вярвам в жироскопите
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове