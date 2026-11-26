Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които предвиждат еднократен данък върху свръхпечалбата за компании в определени икономически сфери. В обсега на данъка попадат банките, застрахователните дружества, телекомите, обменните бюра, компаниите за бързи кредити и търговци на храни. Законопроектът бе внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2026 г. Данъчната основа за облагане с данък върху свръхпечалбата на компаниите ще бъде разликата между данъчната печалба за 2027 г. и средната стойност на данъчните печалби за периода от 2020 г. до 2025 г., увеличена с 20%. Данъчната ставка на данъка върху свръхпечалбата е 33 на сто.

Увеличава се петорно прагът на приходите от продажби, който ще се съблюдава при облагането на свръхпечалбите на търговците на храни. Текстовете предвиждат да бъдат облагани лица, които търгуват с храни до крайни потребители, с нетни приходи от продажби не по-малко от 25 млн. евро към края на декември 2027 г.

Предвижда се данъчно задълженото лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък върху свръхпечалбата в по-малък размер, да се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 500 000 евро.

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Ваучерите за храна и данък "уикенд"

С одобрените промени се предвижда и увеличаване на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да осигуряват на служителите си - от 102,26 евро на 200 евро. Сумата над 102,26 евро ще се облага с данък в размер на 7%.

Актуализира се и режимът на облагане на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, използвани за лични нужди, като се предвижда увеличение на т. нар. „данък уикенд“ от 3 на сто до 7 на сто.

Въвежда се повишаване от 700 лева на 1000 евро на стойностния праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи. От 5 на 10 години се увеличава срокът, в който данъчните загуби могат да се погасяват, като се въвежда ограничение до 70 на сто от положителния данъчен финансов резултат.

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Предлага се още и ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Снимка: БГНЕС

Дебатът

БТА представи подробно как се е развил дебатът: Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС коментира, че се предлага да отпадне данък свръхпечалба, след като видяхме какво каза Европейската централна банка (ЕЦБ). Сметката ще я платят българските граждани, защото ще намери в отражение в размера на лихвите и таксите, добави тя. Според нея данък 7% върху ваучерите за храна също е неоправдано. Петкова определи увеличаването от 3 на 7 % данък „уикенд“ като лоша стъпка. Нашето предложение е всички тези разпоредби, които утежняват българския бизнес да отпаднат, посочи Теменужка Петкова.

"Предлагаме данък „уикенд“ да се запази на ставка от 3%. Ще нарасне административната тежест за работодателите и ще бъде трудно проследимо", каза Айтен Сабри от ДПС. Предлагаме данъкът върху свръхпечалбата да отпадне, защото това намалява предвидимостта на данъчната среда за българските и чуждестранните инвеститори и може да рефлектира върху крайната услуга, допълни тя. По думите ѝ, облагането на ваучерите за храна ще рефлектира директно върху джоба на работещите и е редно да бъде обложено.

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Богдан Богданов от "Продължаваме промяната" (ПП) посочи, че кръгът на засегнатите компании се стеснява, което показва че намерението на правителството да събере 800 млн. евро в бюджета най-вероятно няма да се случи. Според нас начинът по който е структуриран данък свръхпечалба няма да сработи и нашият апел е той да отпадне, заяви той.

"Държавата не ограничава бизнеса, тя дава всички стимули. Правителството работи денонощно за привличане на нови инвеститори", репликира Здравко Марков от "Прогресивна България" (ПБ). Запазваме основните данъчни ставки и плоския данък, който е 10%. "Започваме да въвеждаме и ускорена амортизация за активи", добави колегата му Милен Трифонов.

Мартин Димитров от "Демократична България" постави въпрос по какви критерии са избрани секторите за начисляване на данъчна печалба. "Защо в бюджета има 1,05 млрд. евро, които не е ясно за какво са, а посягате върху ваучерите за храна", попита той. "Удвоявате глобите без всякакви мотиви, това е нечестен ход спрямо вашите избиратели", добави Димитров.

Асен Василев от ПП коментира, че с вдигането от 3 на 7% всеки човек, който ползва служебния си автомобила през уикенда трябва да пусне пътен лист, с който да докаже, че го е ползвал за бизнес цели, а не за лични цели. "По този начин създавате огромна бюрокрация и тормоз на бизнеса", каза той. "Бъркате като удвоявате глобите без никакви мотиви, заяви Асен Василев и критикува управляващите, че приемат превалутирането на глобите да стане не по официалния курс по Закона за въвеждане на еврото".

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Константин Проданов от ПБ каза, че Законът за еврото приключи, не действа вече и той няма касателство към определяне на глобите и способността на парламента да определя такива глоби, каквито смята за необходими. Това, което правите е грубо нарушение на Закона за въвеждане на еврото, репликира го Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

Щетата, която ще се наложи на гражданите е огромна. С това няма да напълните бюджета, а ще дадете възможност за репресии, смята Димо Дренчев от „Възраждане“.