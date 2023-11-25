Виц за добро утро: Габровец, след като...
- А сега, Ленче, може ли да гледам телевизор?
- Може, Стойчо, но без да го пускаш!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове