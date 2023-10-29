Виц за добро утро: Хей, нали каза, че...
- Хей, нали каза, че пак ще си пишем!? Защо не ми пишеш толкова време!?
Той:
- Ми, гледам, че си лайкваш сама снимките... викам си "тя сама ще си пише"...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове