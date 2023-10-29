Webground
Днес 12 Вчера 100

Виц за добро утро: Хей, нали каза, че...

270
Виц за добро утро: Хей, нали каза, че...
Снимка: iStock

Тя:

- Хей, нали каза, че пак ще си пишем!? Защо не ми пишеш толкова време!?

Той:

- Ми, гледам, че си лайкваш сама снимките... викам си "тя сама ще си пише"...

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Вечерен виц: Вчера казах ли ти

Виц за добро утро: Разговор между колеги

Вечерен виц: На мач на световно първенство

Виц за добро утро: Колко си платила за тези сандали?

Вечерен виц: Тъща и зет обядват

Виц за добро утро: Чужденец, объркал пътя

Вечерен виц: Мамо, днес в училище

Виц за ценители: Скъпи, коя е тази?

Виц за добро утро: Ученици, днешният лабораторен опит

Вечерен виц: Не искам повече да сме приятели

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
Как се пишат учебници по история и какво липсва в тях? Говори проф. Цветелин Степанов (ВИДЕО)

Длъжници сме, че пропускаме видни герои и събития на извисен...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Виц за добро утро: Хей, нали каза, че...
Виц за добро утро: Хей, нали каза, че...

Тя: - Хей, нали каза, че пак ще си пишем!? Защо не ми пишеш толкова време!? Той: - Ми, гледам, че си лайкваш сама снимките... викам си "тя сама...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Руските и китайските ракети, срещу които САЩ тепърва търсят защита (ВИДЕО)
Руските и китайските ракети, срещу които САЩ тепърва търсят защита (ВИДЕО)

За първи път от 20 години САЩ ще изградят нови задхоризонтни радарни системи - общо 4 комплекса. Успоредно с това Канада планира да закупи 2 допълнителни...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
Лекар: Сутрин яжте яйцата с това за сваляне на холестерола и чисти съдове
Лекар: Сутрин яжте яйцата с това за сваляне на холестерола и чисти съдове

Един от продуктите, които ефективно поддържат здравето на черния дроб и предотвратяват отлагането на така наречения „лош“ холестерол...