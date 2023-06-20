Виц за добро утро: Какви са идеалните мерки за една жена?
- 90-60-90!
- За мъж?
- 90-60-42!
- Какво?
- 90-години, 60милиона, 42градуса телесна температура!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове