Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 22 футболисти за гостуването на Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист няма да може да разчита на Сержиньо, който продължава да се възстановява от контузия. Добрата новина за "сините" е завръщането на Асен Митков, който пропусна последните три европейски срещи на отбора.

Асен Митков се завръща в групата на Левски

Българският халф отново попада сред избраниците на Веласкес, след като за последно беше на разположение за евромач срещу РБ Залцбург. Впоследствие Митков пропусна срещите с НЕК Ниймеген, Виктория Пилзен и Ягелония, но вече е част от групата за визитата във Франция. Извън сметките остава Сержиньо, който все още не е преодолял травмата си. Мустафа Сангаре също няма да вземе участие, тъй като не е картотекиран за основната фаза на Лига Европа.

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Двубоят между Олимпик Марсилия и Левски ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на "Стад Велодром".

Пълната група на Левски за гостуването на Марсилия

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков.

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес.

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Акрам Бурас, Асен Митков, Мазир Сула.

Нападатели: Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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