Съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители ще получат коледни премии и тази година. За разлика от предходни години обаче допълнителното възнаграждение няма да бъде обвързано с процент от заплатата или да бъде в размер на една месечна заплата, а ще представлява фиксирана сума от 1240 евро.

Това реши Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), който даде съгласие за изплащането на допълнителните възнаграждения.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси към ВСС Стефан Петров обясни, че средствата са осигурени от реализирани икономии в бюджета през годината. Той уточни, че премии ще получат всички магистрати и служители, които имат право на тях.

Петров изрично подчерта, че членовете на ВСС и инспекторите от Инспектората към съвета няма да получат допълнителни възнаграждения. Още: В кои държави дават най-големи коледни бонуси и къде са работили дори на Бъдни вечер?

Кои ръководители ще получат премии

По традиция бюджетната комисия ще определи допълнителните възнаграждения и за тримата големи в съдебната система - председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и главния прокурор.

Коледни премии от по 1240 евро ще получат също директорите на Националната следствена служба и Националния институт на правосъдието, както и главният секретар на ВСС.

Въпросът за осигуряването на средства за коледни бонуси беше поставен още на заседанието на Пленума на ВСС миналата седмица, когато стана ясно, че бюджетната комисия търси възможности за изплащането им.