Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа - Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации. След Хърватия обръщаме поглед към Турция, която често е изправена пред природни бедствия, поради своята тектонична, сеизмична, топографска и климатична структура. Наводнения, свлачища, лавини, пожари, но най-важното - земетресения.

Нашата южна съседка и партньор в НАТО е на трето място в света по човешки жертви от земетресения и на осмо място по брой на засегнатите хора. Средно всяка година се случва поне едно земетресение с магнитуд между 5 и 6 по Рихтер, според Агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации на страната (AFAD). В този смисъл турската държава изглежда доста напред в отговора на кризи и бедствия. ОЩЕ: Ако внезапна криза парализира нормалния живот: Съветите и действията на Хърватия (СНИМКИ)

Конституцията на Турция: Кой въвежда извънредно положение?

Според турската конституция президентът на страната може обяви извънредно положение в един регион или в цялата страна за период не по-дълъг от шест месеца. Решението за обявяване на извънредно положение се публикува в "Държавен вестник" на датата на решението и се внася за одобрение от Великото народно събрание на Турция в същия ден.

Ако Великото народно събрание на Турция е във ваканция, то се призовава незабавно.

По закон: Всички помагат при извънредно положение

От 1983 г. в Турция действа Закон за извънредното положение., според който до такова положение може да се стигне при възникване на едно или повече природни бедствия, опасни епидемични заболявания или тежка икономическа криза, както и в случаи на сериозни признаци за мащабни актове на насилие, или при условие че е получено становището на Съвета за национална сигурност на страната.

Съгласно този закон в случай на извънредно положение - всички средства, движимо или недвижимо имущество, или услуги, необходими за спасяването на пострадалите и за отстраняването на щетите и загубите – които не могат да бъдат осигурени незабавно – се набавят чрез задължения за предоставяне на парични средства, имущество или труд.

Ако се окаже невъзможно своевременно да се осигурят достатъчно средства от публични ресурси, т.е. от държавата, тогава кръгът на помощта се разширява. За покриване на неотложни и жизненоважни нужди се използват ресурсите на кредитните институции, опериращи в засегнатия район.

При бедствия - държавните институции и организации, както и юридическите и физическите лица, са длъжни – при поискване или в съответствие с наложено изискване – да предоставят земя, поземлени имоти, сгради, съоръжения, превозни средства, оборудване, храна, лекарства, медицински консумативи, облекло и други необходими вещи.

Превозните средства и другите имущества, взети за временно ползване, се връщат на съответните страни след приключване на задължението, предвижда закона.

С други думи - всички са длъжни да помагат в случай на бедствие и да предоставят своето имущество, а след приключване на извънредната ситуация - то се възстановява на собствениците.

Структурите за управление при бедствия и кризи

Повратният момент в областта на управлението и координацията на бедствията в Турция е земетресението в Мармара от 17 август 1999 г. 10 години по-късно е създадена AFAD с цел да обедини разпокъсаните дотогава спасителни структури в страната.

От 2018 г. тя функционира към Министерството на вътрешните работи на Република Турция.

Агенцията има Група за търсене и спасяване, за химико-биологично-радиологично-ядрено оръжие, за пожарогасене, за основна осведоменост за бедствия, за планиране, за нормативни разпоредби и за психосоциални услуги.

В случай обаче на обявяване на извънредно положение - координацията се осъществява от турското правителство, като за тази цел се създава "Координационен съвет за извънредни ситуации", съставен от представители на съответните министерства. В регионите, в които е обявено извънредно положение, пък се създава "Регионален съвет за извънредни ситуации".

Отговорността и правомощията за прилагането на извънредното положение се възлагат на областния управител или регионалния управител. Ако положението е в цялата страна - координацията и сътрудничеството се осигуряват от Министерския съвет.

Стратегическите планове на Турция

Турция последно измени Стратегическия план на AFAD през 2024 г., като той обхваща периода до 2028 г. В плана визията на AFAD е определена като "Създаване на общество, устойчиво на бедствия". Целта на плана е да се повиши ефективността на усилията за намаляване на риска от бедствия, по-добра институционална и социална подготовка и да се гарантира, че процесите за реагиране при бедствия се изпълняват бързо, ефективно и координирано.

Целта на AFAD до 2028 г. е да се ​​превърне в глобален играч чрез разширяване на международния си обхват и да бъде силна институция по отношение на знания, технологична инфраструктура и човешки ресурси, както и да бъде непрекъснато учеща се организация, отворена за иновации.

Изчерпателният турски списък за комплект при спешни случаи

Турция още през 2019 г. разпространява съвети за гражданите си какво да павят през първите 72 часа след земетресение. Макар и фокусът да е земетресения, властите говорят за "комплект за спешни случаи и бедствия", съдържащ основни вещи и ценни документи, готов за пристигането на спасителните екипи.

"Важно е да имате готов и достъпен комплект за спешни случаи и бедствия, съдържащ консумативи, от които може да се нуждаете веднага след бедствие. Комплектът трябва да включва и основни артикули за лицето(ата), за които носите отговорност (бебета, възрастни хора, хора с увреждания), и всички домашни любимци, които евентуално имате", посочват от дирекцията за извънредни ситуации на Турция.

Дирекцията препоръчва фотокопия на важни документи, облекло в това число бельо, чорапи, дъждобран, дрехи, подходящи за климата.

"Трябва да се осигурява достатъчно питейна вода, като се има предвид всеки член на семейството", посочват от дирекцията.

Препоръчва се още: хигиенни материали, аптечка за първа помощ, спален чувал одеяло, джобно ножче, свирка, малка ножица, хартия, химикалка, радио на батерии, фенерче и резервни батерии. ОЩЕ: Да се подготвим за 72 часа без ток, вода и интернет: Практични съвети за всеки човек

Обученията на AFAD

AFAD провежда и редица дейности по обучение и осведоменост за бедствия чрез двустранни срещи, панели, презентации и разговори за управление на бедствия. Последното такова беше част от срещата за кримата COP31, домакин на която беше Турция. В Селището за осведоменост при бедствия на AFAD представи основни консумативи, които могат да спасят животи по време на бедствие, и демонстрираме как правилно да опаковате комплект за спешни случаи, става ясно от публикацияп в платформата Х.

AFAD olarak, ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında afet yönetimi alanında ikili görüşmeler, panel, sunum ve söyleşiler ile afet eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ​AFAD Pavilyonu’nda, AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında COP31'e katılan ülkelerin afet yönetiminden sorumlu kurum temsilcileriyle risk azaltma, iklim dirençli kentler ve bütünleşik afet yönetimi alanlarında uluslararası iş birliğinin artırılması gibi temel konuları içeren ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirildi, panel programları düzenlendi. Yeşil bölgede yer alan AFAD Pavilyonu’nda COP31 zirvesi boyunca, AFAD’ımızın kurumsal kapasitesi, bütünleşik afet yönetim tecrübeleri,risk azaltma,müdahale ve iyileştirme konularında yürüttüğü çalışmalar, projeler, teknolojik imkanlar, erken uyarı sistemleri konusundaki çalışmalar gibi çeşitli başlıklarda 55 ayrı sunum ve söyleşi gerçekleştirilmiş olacak. Yeşil Bölge’de yer alan Afet Farkındalık Köyü'nde ise geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm ziyaretçilere deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin doğru davranış modelleri eğitici ve öğretici etkinliklerle aktarılıyor. AFAD Afet Farkındalık Köyü'nde; ​🎒 Olası bir afet anında hayat kurtaran temel malzemeleri tanıtıyor, kendi acil durum çantamızı doğru şekilde hazırlamayı uygulamalı olarak gösteriyoruz. 👣 Doğadaki ipuçlarını okuyarak yön bulma ve iz sürme becerilerini geliştiriyoruz. 🧭 Harita ve pusula yardımıyla zamana karşı yarışıyor, hedefleri en hızlı şekilde bularak yön bulma yeteneğini test ediyoruz. 🧗‍♂️ Fiziksel dayanıklılık, çeviklik ve koordinasyon gerektiren etaplara yer veriyoruz. ⛺ Doğada güvenli konaklamanın püf noktalarını, doğru çadır kurulumunu ve temel kamp becerilerini deneyimletiyoruz. 🩹 Acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar hayat kurtaracak temel ilk yardım müdahalelerini uzmanlar eşliğinde uyguluyoruz. 🐕‍🦺 Afetlerin sessiz kahramanları olan arama kurtarma köpeklerinin zorlu görevlere nasıl hazırlandığına ve nefes kesen gösterilerine tanıklık ediyoruz. 🚤 Su üstü arama kurtarma ekipmanlarını yakından tanıtıyor, su güvenliği ve kurtarma teknikleri hakkında bilgi veriyoruz. 🌱 İklim değişikliği ve afet farkındalığı konusundaki bilgileri, çocuklara yönelik eğlenceli bir rekabet ortamında sınayarak pekiştiriyoruz. COP31 Zirvesi boyunca yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi AFAD Pavilyonuna ve Afet Farkındalık Köyümüze bekliyoruz. #COP31 #AFAD 🇹🇷 — AFAD (@AFADBaskanlik) November 15, 2026

Агенцията публикува и образователни видеа в платформата "Х". Последният пример за такова видео е свързано с рисковете от наводнения. "Знаете ли какво да правите преди риск от наводнение?", питат от агенцията и дават отговори във видео. ОЩЕ: "Бъди готов": Запасете се с храни и лекарства, призовават правителства в Евросъюза

🔍 #AFADBilgilendiriyor ❓ Sel Tehlikesi Öncesinde Neler Yapacağınızı Biliyor Musunuz? ❗️ Cevabı, videomuzda… #AFAD 🇹🇷 https://t.co/C4BhP7JI9i — AFAD (@AFADBaskanlik) October 28, 2026