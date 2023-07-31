Виц за добро утро: Казанова си вървял
- Съгласна ли си?
Онази отговорила:
- Да!
Великият любовник кимнал:
- Добре! Идвай у нас!
Хубавицата предложила:
- А не може ли - у нас?
Казанова махнал с досада:
- Айде, бегай! Много се обясняваш!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове