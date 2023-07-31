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Виц за добро утро: Казанова си вървял

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Виц за добро утро: Казанова си вървял
Снимка: iStock/Guliver

Казанова си вървял по някаква уличка. По едно време видял непозната красива жена. Без да си прави труда да се запознава, той направо попитал:

- Съгласна ли си?

Онази отговорила:

- Да!

Великият любовник кимнал:

- Добре! Идвай у нас!

Хубавицата предложила:

- А не може ли - у нас?

Казанова махнал с досада:

- Айде, бегай! Много се обясняваш!

 

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