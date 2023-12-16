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Виц за добро утро: Между приятели

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Виц за добро утро: Между приятели
Снимка: Istock

Между приятели:

- И к’ва стана тя... ожених се, сега да пуша не може, да пия не може, да заглеждам други жени не може...

- Не съжаляваш ли?

- И да съжалявам не може...

 

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