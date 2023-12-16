Виц за добро утро: Между приятели
- И к’ва стана тя... ожених се, сега да пуша не може, да пия не може, да заглеждам други жени не може...
- Не съжаляваш ли?
- И да съжалявам не може...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ВИЦОВЕ:
Вечерен виц: Блондинка при очен лекар
Виц за добро утро: Две блондинки си говорят
Вечерен виц: Блондинка на пазар
Виц за добро утро: Муцка, колко даде за...
Вечерен виц: В кабинета на доктора
Виц за добро утро: Пешо страдал от...
Вечерен виц: Зетко, след колко време...
Виц за добро утро: Тъща звъни на зетя
Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове