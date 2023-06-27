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Виц за добро утро: Муци, снощи лежа...

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Виц за добро утро: Муци, снощи лежа...
Снимка: iStock

Муци, снощи лежа с моя в леглото и си представям, че съм с Джони Деп.

- И к'во?

- Да ти кажа, очаквах малко повече от Джони Деп...

 

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