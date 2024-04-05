Виц за добро утро: Срещат се двама студенти
- Ти каква специалност записа?
- Статистика, превъзходна специалност!
- Кво и е превъзходното?
- Ми, глей са: крокодилката снася 80 яйца, от тях се излюпват половината, от тях три четвърти ги изяждат големите крокодили, а от оцелелите само 5% доживяват една година.
- Е и, кво от това?
- Не схващаш ли, бе?! Ако нямаше статистика, навсякъде щеше да е фрашкано с крокодили!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове