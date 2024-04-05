Виц за добро утро: Срещат се двама студенти

Срещат се двама новоизлюпени студенти:

- Ти каква специалност записа?

- Статистика, превъзходна специалност!

- Кво и е превъзходното?

- Ми, глей са: крокодилката снася 80 яйца, от тях се излюпват половината, от тях три четвърти ги изяждат големите крокодили, а от оцелелите само 5% доживяват една година.

- Е и, кво от това?

- Не схващаш ли, бе?! Ако нямаше статистика, навсякъде щеше да е фрашкано с крокодили!

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