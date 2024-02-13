Виц за добро утро: Защо Иван днес не дойде
- Шефе, в болницата е.
- Как така? Вчера го видях с някаква руса мацка!
- Ами... жена му също го е видяла...
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове