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Виц за добро утро: Защо Иван днес не дойде

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Виц за добро утро: Защо Иван днес не дойде
Снимка: iStock

- Защо Иван днес не дойде на работа?

- Шефе, в болницата е.

- Как така? Вчера го видях с някаква руса мацка!

- Ами... жена му също го е видяла...

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- Защо Иван днес не дойде на работа? - Шефе, в болницата е. - Как така? Вчера го видях с някаква руса мацка! - Ами... жена му също го е видяла...   Вицове...

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