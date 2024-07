Камала Харис ли ще замести Байдън?

81-годишният Джо Байдън ще приключи политическата си кариера като най-възрастния действащ президент на САЩ, когато мандатът му изтече през януари 2025 година. Именно възрастта на демократа, който за първи път е избран за сенатор през 1972 година, се превърна в причината той да създаде и още един прецедент - никога в модерната история на САЩ водещият кандидат за номинацията на една от двете големи партии не се е оттеглял от надпреварата толкова близо до изборите.

На 5 ноември американците ще отидат до урните, а демократите имат само няколко седмици да излъчат нов кандидат, който да се изправи срещу Доналд Тръмп. Но кой ще е той?

Малко след като обяви, че се оттегля от напреварата и няма да се кандидатира за втори мандат, Джо Байдън подкрепи своята вицепрезидентка Камала Харис. "Днес искам да изкажа пълната си подкрепа за Камала като кандидат на нашата партия тази година. Демократи, време е да се обединим и да победим Тръмп. Нека го направим", написа Байдън.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV