Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Те палят автомобили и къщи, обичайно са малолетни - украинците, които са вербувани в интернет от агенти на руските тайни служби. През последните месеци медиите в Украйна постоянно съобщават за такива случаи, като в центъра на нападенията са най-вече коли на военни и на мобилизационни центрове. По данни на украинската полиция само в първото полугодие е имало 128 случая на палежи на автомобили на военни, пише АРД.

В дъното на акциите по правило стоят руските тайни служби, които при това действат по определена схема. Симптоматичен е например случаят с 18-годишния Ихор (името е променено), посочва германската обществена медия. Момчето подпалило в родния си град център за обслужване, в който гражданите можели да подават заявки за паспорти, но и за социални помощи.

Примамката: бързи пари

"Казаха ми че мога да спечеля най-малко 1000 долара за 15-20 минути работа", разказва Ихор. Той попаднал на обявата през сайт с местни новини. След това връзката се осъществявала през канал в Телеграм и щом Ихор проявил интерес, му се обадил човек, който се нарекъл "Ферари".

Той се представил за украинец и заявил, че членува в нелегално съпротивително движение. Целта на движението била да се пречи на работата на мобилизационните центрове, пише АРД.

Това е обичайна схема, казва пред германската обществена медия журналистката Валерия Йехошина. Тя и нейните колеги са разследвали много актове на саботаж. По нейните думи - руските агенти се възползват от недоволството в украинското общество, например във връзка с мобилизацията на войници.

Но основна мотивация за младите хора, които се свързват с руските тайни служби, са парите, посочва Йехошина. Ихор например признава, че "Ферари" веднъж спонтанно му превел пари просто да си купи бира.

Има обаче и още нещо, отбелязва АРД. Точно след като се свързал с руските тайни служби, Ихор разбрал, че майка му е болна от рак - затова се съгласил да атакува център за услуги и да може да помогне на майка си.

Защо се търсят малолетни?

Всички случаи, които са разследвали Йехошина и колегите ѝ, са все с малолетни, пише германската обществена медия. Най-малкото момче е било само на десет години. Информацията за него е от прокуратурата в Харков.

Както казва Йехошина, на малолетните по-лесно може да се повлияе. Когато един от младежите, с които говорила, премислил и отказал да извърши нападение, руската му връзка го заплашила. "Знаем къде живееш и къде ходиш", му казали. А често стига и заплахата, че родителите ще бъдат информирани за досегашната комуникация.

Разцепление и пропаганда

Прекият ефект от нападенията е ограничен, смятат наблюдателите. Дори няколкостотин запалени автомобила не биха могли да повлияят на морала в украинската армия.

По-важен за руските тайни служби е снимковият материал, който те получават от младежите. Горящи коли на войници, горящи мобилизационни центрове - благодарение на тези кадри руските пропагандни филми могат да създадат впечатлението, че в Украйна има широка съпротива, че хората вече не искат да се отбраняват от Русия, пише АРД.

"Идеята е украинското общество да бъде разцепено още повече", коментира Йехошина. След това Русия разпространява пропагандните филми и през социалните мрежи.

Мнението на журналистката, споделено пред германската обществена медия, е, че агентите със съответната психологическа подготовка могат с малко усилия да причинят големи щети. Тя призовава в училище да се дават повече разяснения за руската дезинформация, за да бъдат предпазени младите хора от манипулации.

Източник: Дойче веле