Как да си добър социолог, в зависимост от това кой ти е платил. Господин Петров в политиката

Информационното лятно засушаване изисква спешни мерки. А те най-често идват под формата социлогията, която да ни обясни кой политик да подкрепим и кой не, особено ако не знаем. А ние не знаем - това е категоричен факт.

Оттам и необходимостта от подобен наръчник. Той е особено важен в тежки времена, когато естественият интерес към социологическата наука е срещнал икономическите нужди на деня и трябва да се измисли нещо, което да задоволи както този интерес, така и тези нужди. Затова ето няколко идеи за бъдещи политици и бъдещи социолози, които да знаят как да ги - както се казва - "разположат в публичното пространство". За целта предлагаме хипотетичната фигура на кандидата за власт господин Петров - изгряваща звезда в политиката. Ето как да бъде коментиран в зависимост от заплащането.

1.

Ако е популист, но не си е платил

"Политикът Петров е твърде рискован играч в политическата система. Предложенията му са откровено популистки, те обслужват идеята за наказателен вот, но по правило наказателният вот дава власт на играчи, които не са подготвени да се справят с властта. Ние сме виждали подобни проекти в миналото и всеки от тях има една и съща арка на провала - голямото обещание постепенно приобщава и после постепенно разочарова масите, които разбират, че са представяни в парламента по гняв, но не и по разум. Такива рискове са излишни в сегашния момент - нужна ни е стабилност."

Ако е популист, но си е платил

"В момента политическото статукво може да се промени само от експериментатор, от човек с визия и харизма, който би могъл да обедини различни слоеве от обществото, оставени непредставени в парламента. Знаем, че партията на негласуващите винаги е била най-голямата и ако той успее да ги мотивира, това би означавало и преподреждане на целия политическия пъзел. Системата се нуждае от рестарт и обновяване, а това не може да стане с изхабените фигури на прехода, затова и кандидатурата на господин Петров идва в точното време на точното място."

2.

Ако е реформатор, но не си е платил

"Идеята, че държавата ще се промени с приемане на нови закони и правила открай време е използвана от различни политически опортюнисти, които предлагат различно държавно управление. Проблемът у нас обаче не е в законодателната рамка, а в изпълнението ѝ, и именно там трябва да се насочат усилията на политическия елит. Заявените реформи на господин Петров звучат добре, но само на хартия; законът се е променял многократно - нека припомним, през 2005-та, 2008-а, 2012-та и 2016-та, 2023-та, но това все още не е довело до нищо."

Ако е реформатор, но си е платил

"Повечето хора, които са отдавна в политиката, знаят, че големият проблем са грешките в законодателните инициативи и законите, които са направени така, че да обслужват определени бизнес елити, а не обикновените хора. В този смисъл, макар и плахо, би било добре да приветстваме идеите на господин Петров, защото те са онази юридическа основа, която е необходима, за да заработи държавността."

3.

Ако е националист, но не си е платил

"Добре разбирам идеите на господин Петров. Но съдбата на всички националистически партии е да се изхабят за един мандат и от радикални патриоти да се превръщат в удобни поддържащи златни пръси на властта. Самата Европа в момента е в ситуация, в която патриотичните партии стават все по-силни, но ние добре видяхме докъде доведоха националистическите "чувства" - до Brexit и Орбан, които бяха, ако мога да се изразя метафорично, истински атентат за европейската идея, която предполага много повече солидарност между държавите, отколкото напомпано родолюбие, което не може да издържи на икономическа и политическа проверка."

Ако е националист, но си е платил

"Ние вече добре видяхме как Brexit и Орбан преформатираха идеята за ЕС, който, в едни обещаващи хоризонти и преди години изглеждаше като възможност за европейска федерация, но сега стана ясно, че силните национални държави ще стават все по-важни и с ярки контури. В този смисъл господин Петров правилно залага на една националистическа, но не просто националистическа, а консервативна позиция, която да се справи с някои свръхлиберални постановки, демаскирани като изтощени и неработещи."

4.

Ако е ляв, но не си е платил

"Мнението ми е следното: в България има една автентична десница и тя е БСП. Въпреки всички проблеми, всички скандали, всички проблеми фигури, класическата левица остана единствената силна, най-вече заради мощното си наследство, издържало на проверката на годините. Господин Петров прави опити да пробие в територия, в която всеки се е провалял; най-често това са компенсаторни леви идеи, които бързо угасват с времето и собствените им автори правилно преминават в редиците на БСП, защото там могат да виреят най-добре."

Ако е ляв, но си е платил

"Ако има нещо сигурно за левите движения, то е че класическата левица отдавна не е онова, което беше. В момента има огромен глад за леви идеи, които консервативната и трудно подвижна БСП не може да осъществи. Така че намеренията на господин Петров да се насочи тъкмо там - предвид и кризата на червените - изглеждат повече от обещаващи."

5.

Ако е десен, но не си е платил

"През годините видяхме как дясното пространство страда от едно непрекъснато разделение. Това "люспене" видя сметката на много формации, които имаха потенциал, но не можаха да се справят с егото си. След края Костов все още не може да се намери човек, който да бъде припознат като лидер на дясното - и не виждам как господин Петров ще успее."

Ако е десен, но си е платил

"От много години насам очакваме човек, който да има харизмата на Костов и в същото време да може да оглави дясна формация. Е, дясномислещите в България биха могли да се поздравят с такъв човек - това е господин Петров. На следващите избори той по всяка вероятност ще мине изборната бариера и ще трябва да постъпи така, както истинските вождове в миналото са успявали да обединят "десните племена". В него има тъкмо този потенциал и с интерес ще наблюдаваме политическата му траектория."