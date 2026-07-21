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Как да си лекуваш нервите, че не си на море, когато другите са

21 юли 2026, 10:00 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Как да си лекуваш нервите, че не си на море, когато другите са

Тежка, ужасна безморственост - ето едно състояние, в което се изпада по неизбежност. Всички са на море, а ти не си: каква лоша и разочароваща конфигурация. Но как да се избавиш от тежките мисли, как да съхраниш себе си между четирите напечени стени, когато другите се наслаждават на безкрайния хоризонт? 

Няколко идеи за хора в криза. 

Спри при социалните мрежи

Това не се издържа. Не цъкай тези сторита. Живей като през 90-те. Пази се от депресиращи снимки на чуждо щастие.  

Разболей се

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Нещо лекичко. Просто болнав ще си казваш “Добре, че не съм на морето”. 

Стани будист

Отдай се спешно на медитация. Точно в тоя момент мислите ти пречат и са източник на дълбоко страдание. 

Пестиш пари

Ето ти плюс. Не си на море, значи си на плюс. Така се самозалъгвай - ако можеш. 

Отслабвай

Използвай страданията, за да изгубиш апетит и да отслабнеш от самосъжаление. 

Гледай дълго в календара

Времето лети, ще дойде и твоя ред. Мести червеното квадратче.

Гледай “Изкуплението Шоушенк”

Градът е затвор. Учи се на надежда и търпение.

Отиди на психиатър

Ако не е на море.

Подпукай градските барове

Там ще намериш братя по съдба.

Скарай се с много хора

По-добре лошото ти настроение да има смесени причини, за да не се фокусираш върху най-страшната - ужасната ти безморственост.

Оглави политическа партия

Изразходвай някъде тая негативна енергия.

Тайно се зарадвай при лошо време

Скрито се порадвай на лоша метеорология. Но поднеси съжаление на плажуващите - да не ти го върне кармата.

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Георги Петров
Георги Петров Редактор
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