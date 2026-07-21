Как да си лекуваш нервите, че не си на море, когато другите са

Тежка, ужасна безморственост - ето едно състояние, в което се изпада по неизбежност. Всички са на море, а ти не си: каква лоша и разочароваща конфигурация. Но как да се избавиш от тежките мисли, как да съхраниш себе си между четирите напечени стени, когато другите се наслаждават на безкрайния хоризонт?

Няколко идеи за хора в криза.

Спри при социалните мрежи

Това не се издържа. Не цъкай тези сторита. Живей като през 90-те. Пази се от депресиращи снимки на чуждо щастие.

Разболей се

Нещо лекичко. Просто болнав ще си казваш “Добре, че не съм на морето”.

Стани будист

Отдай се спешно на медитация. Точно в тоя момент мислите ти пречат и са източник на дълбоко страдание.

Пестиш пари

Ето ти плюс. Не си на море, значи си на плюс. Така се самозалъгвай - ако можеш.

Отслабвай

Използвай страданията, за да изгубиш апетит и да отслабнеш от самосъжаление.

Гледай дълго в календара

Времето лети, ще дойде и твоя ред. Мести червеното квадратче.

Гледай “Изкуплението Шоушенк”

Градът е затвор. Учи се на надежда и търпение.

Отиди на психиатър

Ако не е на море.

Подпукай градските барове

Там ще намериш братя по съдба.

Скарай се с много хора

По-добре лошото ти настроение да има смесени причини, за да не се фокусираш върху най-страшната - ужасната ти безморственост.

Оглави политическа партия

Изразходвай някъде тая негативна енергия.

Тайно се зарадвай при лошо време

Скрито се порадвай на лоша метеорология. Но поднеси съжаление на плажуващите - да не ти го върне кармата.