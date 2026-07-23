Черноморие 2026: Наказателната акция е в ход

Лято 2026 вече преваля и за всички по Черноморието е ясно, че българинът тази година наказа родния туризъм. За всички, с изключение на властта.

Според министъра на туризма Илин Димитров летният сезон се развива с темповете на миналата година, а отчетеното в началото на лятото изоставане вече е преодоляно. Нещо повече - при добро време през септември той очаква да имаме дори ръст в края на сезона. Димитров обяви, че курортите са запълнени, а първоначалното изоставане от около 200 000 туристи вече е компенсирано.

Не е ясно точно кой е адресатът на този делириум - дали търговците и хотелиерите, които са наясно, че сезонът е по-слаб, или обикновените летовници, които четат поредните изказвания по темата от плажовете в Гърция.

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Спадът е очевиден за всички, с изключение на властта

В една от перлите на българското Черноморие и основна арена на войната с касови бележки с цаци и таратори - Созопол, спадът е очевиден. От дистанцията на десетилетията в плен на безспорната красота на Стария град, това лято изглежда необичайно. Единият уикенд наплив не стига, за да се прикрие чувствителното оредяване на иначе оживените улици на Созопол.

Потвърждават го всички - от продавачите на палачинки до собствениците на хотели. Докато върши работата си момче на щанд за бърза храна обяснява, че семейният бизнес притежава обекти още в Приморско и Китен и всички са единодушни, че толкова слаб сезон не е имало отдавна. Според него причината е негативната кампания, но признава, че той също е ял таратор за 8 евро в местно заведение. Хотелиери пък обясняват, че постоянно имат анулации на направени вече резервации.

За да бъдем обективни обаче е добре да уточним, че заведенията далеч не са единствените и основните виновници в ценовата война "Ден година храни". Защото именно те поеха основния удар в престрелките с касови бележки, а има цял друг сектор на странични услуги, който много по-нагло и безцеремонно руши имиджа на българския туризъм.

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Заведенията не са единствените "грешници"

Защото цените по заведенията са сходни с миналогодишните и са абсолютно същите като тези в София, Пловдив и изобщо - останалата част от страната. Черноморието не е изолиран остров на скъпотията.

Други търговци, основно монополисти обаче, фрапират много повече с безумно ценообразуване. Как ви звучи семейство да даде 60 лв (30 евро) за 5 мин на блъскащите се колички в лунапарк? Или 100 лв (50 евро) за кино - колкото в топ премиум софийски киносалон, но при отвратителна картина (без 3D очилата зле, с тях - още по-зле) и зловещо озвучаване? Или 15 евро за билет за разходка с корабче (за справка, в Солун най-големите кораби са с цена 7 евро)? Или извозване до не особено атрактивния о. Света Анастасия на цена 35 евро за възрастен и 25 евро за дете? Или паркинг от 28 евро на ден? Цени "по действителен случай".

Това е причината по морето да върви явна и безапелационна наказателна акция от страна на българския летовник срещу родния туризъм. И какво говори министърът, който само преди седмици обясняваше, че курортите са празни, а сега - че вървим към бодър ръст, няма никакво значение. Защото истината е видна за всички. И е оправдана.

Истинската ударна вълна ще помете Черноморието догодина. За това лято имаше много хора с ранни резервации, които ги изпълниха, но които е спорно дали ще направят същия избор отново. Покрай сухото гори и мокрото и е тъжно, че на карта е поставено препитанието на мнозина коректни търговци, ресторантьори и хотелиери. Останалите обаче заслужават напълно да бъдат бойкотирани и да излязат на подчертан минус тази година.

Родният летен туризъм има една зима, за да убеди българите да се върнат. Някой трябва да дръпне рязко ръчната спирачка не просто на цените, а като цяло на алчността и на късогледото отношение към клиента. Ако това не стане бързо и решително, догодина цената на цацата няма да има никакво значение, защото всички ще са на гаврос.

Автор: Десислава Любомирова

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