За какво да ползваш 15-те минути, които спечели, карайки с 200 км/ч

Започвамe този текст, а по пътя вече си мушнал поне две енергийни напитки, няколко кафета и коли, и през цялото време, без да смъкваш крака от педала, си карал войнствено с 200 км/ч. Със 140 сякаш не може да се почувстваш достатъчно жив, средните скорости говорят за средни възможности, а ти - казваш си наум, докато изпреварваш в аварийната лента - не си такъв човек. На неопитен шофьор би му изглеждало, че на два пъти си се разминал на косъм, но съдбата няма пръст, когато пръстите ти са стиснали волана.

И ето те, пристигна по-бързо от очакваното - оказа се, че с ненормалното си каране си спестил цели 15 минути! Времето е отворило таен прозорец, специално за теб! Безброй рискови маневри, жестока скорост, истинско състезание по магистралата - заслужил си си ги тези 15 минути! А сега какво да правиш с цялото това извоювано време, което получаваш на цената на общо взето няколко почти готови катастрофи и избегнати на кантар сблъсъци с мантинелата? Ето няколко идеи.

1. Погледай в една точка

Спри колата, облегни се назад и забий поглед в нещо - примерно в бетона на сграда. Погледай го малко тоя бетон. Има нещо много интересно в него, ей там в ъгъла е например малко по-тъмен. Погледай го 15 минути, а после въздъхни доволен - как хубаво оползотворяваш спечеленото време... Може да се сетиш и за мантинелите - бетонни трябва да са!

2. Поскролвай във Фейса

Все пак, докато си карал, с едната ръка си направил снимка на километража - време е да покажеш на тия отрепки във Фейса до какви висоти си достигнал. После ще се почувстваш страшно поласкан от това, че Даката - твой приятел по чашка - е написал одобрителен коментар.

3. Пусни радиото и послушай новини за катастрофи

Постой в колата и пусни радиото. Послушай малко новини за катастрофи. Тези неща винаги се случват на някакви други хора и никога няма да ти се случат баш на теб. Твоят вроден талант да се справяш с високи скорости ти гарантира, че ти никога няма да попаднеш в черните хроники като тия будали. Докато попаднеш.

4. Чувствай се като Вин Дизел

Все пак си гледал десет пъти n-те "Бързи и яростни", защото са мега яки коли и екшън, батка, айде и ние да се пуснем на една нощна гонка по Околовръстното в София, па да видим тъпите куки кога ще ни хванат с тия бараки.

5. Възхити се на магистралите в Германия

Твоят скромен културен европейски опит неизменно се свързва с германските магистрали - общо взето ти друго не успя да попиеш от тази държава, освен чувството за лекота, широта, меко шумящ под гумите асфалт. Използвай 15-те си минути, за да затвориш очи и да си спомниш с носталгия за онова германско инфрастуктурно чудо, което завинаги ще остане в сърцето ти.

6. Препсувай велосипедистите

Велосипедите са за тъпанари, скутерите за хомосексуалисти, метрото за пенсионери, а ходенето пеш за изпаднали, завинаги нещастни хора - мислиш си, докато палиш цигара в колата и подминаваш поредния байкър. Едва удържаш на спонтанните фантазии как лекичко ги закачаш с колелото, не колкото да ги утрепеш баш, но поне някакви леки поражения, уж случайно си ги бутнал. За тротинетките - също. Не могат да си вземат по една кола, ми се юрнали да карат. Не могат да пораснат никога някои хора, не разбират, че да покараш с 200 е свидетелство за зрялост.