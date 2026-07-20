Многопластовата външна шизофрения на Радев

На теория Радев води "многопластова външна политика". На практика води многопластова външна шизофрения. Договорът с "Боташ" беше много перспективен, а накрая се оказа, че го замразяваме. Радев ни изкара от "Коалицията на желаещите", но въпреки това външната министърка се оказа, че е подписала Киевската декларация, само за да ни се обясни малко по-късно, че всички лъжат и ние нищо не сме подписвали.

Радев си играе на външна политика, като междувременно рискува опасната възможност България трайно да изпадне в международна изолация или да бъде възприета ако не като непредсказуем партньор, то със сигурност като селския идиот, от който никога не се знае какво може да се очаква.

Лицето и двигателят зад външната ни шизофрения

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Външната министърка е само лицето на тази шизофрения. Нали сте гледали видеа на отвлечени хора, на които похитителите са им казали какво да говорят. Велислава Петрова-Чамова изглежда така притеснително често. С тази разлика, че никой не я е отвличал и доброволно се е вкарала в този театър на абсурда.

Доктор по вирусология, бакалавър по микробиология от Бристолския университет и с докторантура от Кеймбриджкия университет, тя е достатъчно интелигентна и адекватна, за да осъзнава, че всяка дума, която излиза от устата й, е глупост. Велислава Петрова-Чамова говори с видима вътрешна съпротива, присъща на хората, заели се със задачата съзнателно да защитават нелепици и абсурди. Велислава Петрова-Чамова вероятно е чудесен вирусолог, но е тежко неподходящ външен министър. И то особено в правителството на Радев. Тя твърде вероятно да остане в историята като един от най-странните и неадекватни външни министри, и е мистерия защо някой доброволно би се навил на такава съдба. Но в крайна сметка, голям човек е, да се оправя.

Източник: president.gov.ua

На нас като народ ни е важно друго. Не толкова лицето, а двигателят на тази многопластова външна шизофрения. Защото от майките и пенсионерите, през бюджета, та чак до външната политика - множеството греди, които удари Радев за толкова кратко време, разклатиха сериозно хартиения постамент, върху който стоеше неговото безпогрешно и обаятелно величие. То започна почти мигновено да дрънчи на кухо и вече нито е безпогрешно, нито е обаятелно.

Радев никога повече няма да вземе изборния резултат, който го качи на власт. Неговата ера също ще отмине, защото такава винаги, без изключения, е съдбата на големите заявки без покритие. Въпросът е кога. Българският избирател за пореден път гласува емоционално, по "усещане", по впечатление, и сега Радев се ползва с комфортно мнозинство, което може да му осигури пълен мандат. 4 години абсурди, шизофрения, замазване на гафове. 4 години прокламирани приоритети, за които не се дава и лев. 4 години на разкрачена и спорна външна политика, след които ще ни трябва поне десетилетие, за да оправим щетите.

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Освен, разбира се, ако не решим да съкратим срока на годност на тази власт. Радев не е единственият, който има правото, когато направи грешка, скоропостижно да я поправи. Народът има същото право.

Автор: Десислава Любомирова