Последиците са за всички. От насилието над жени и деца страда цялото общество

Насилието срещу жени (фемицидът) и деца причинява не само лична вреда на жертвите, но и сериозни щети на обществото и икономиката. Това е заключението, до което стигнаха авторите на ново проучване, публикувано в The Lancet, едно от най-авторитетните медицински списания. Учените са анализирали данни, обхващащи повече от 30 години - от 1990 до 2023 г. - в 204 държави. Те установили, че домашното насилие от страна на партньор и сексуалното насилие в детството са сред ключовите фактори, влияещи върху общественото здраве в световен мащаб.

Оцелели, но не съвсем

Оцелелите са по-склонни да преживеят тежки последици, вариращи от депресия и тревожни разстройства до самонараняване и шизофрения. Освен това, те имат средно по-кратка продължителност на живота. За да оценят въздействието, изследователите са използвали показателя DALY - броят на загубените години здравословен живот поради болест или преждевременна смърт.

Според учените, само през 2023 г. жените по света са загубили приблизително 18,5 милиона години здравословен живот поради насилие от страна на партньор. Допълнителни 32,2 милиона години са загубени поради последиците от сексуалното насилие в детството.

И физически заболявания

Проучването за първи път показа, че домашното насилие може да увеличи риска от развитие не само на психични, но и на физически заболявания. Те включват диабет, астма, хранителни разстройства и усложнения, свързани с репродуктивното здраве. Учените отдават това на продължителен стрес и възпалителни процеси в организма.

Авторите подчертават, че превенцията на насилието може значително да намали разходите за здравеопазване. В момента обаче страните изразходват по-малко от 1% от бюджетите си за подобни мерки и помощ на жертвите.

