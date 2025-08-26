ООН: Над 2 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода

Водата става все по-скъп ресурс и не всички хора по света могат да разчитат на чиста питейна вода или такава, която да използват за хигиенни нужди. От 2015 г. 1,6 милиарда души са получили достъп до основни хигиенни услуги – съоръжения за миене на ръце със сапун и вода в дома – като обхватът е нараснал от 66% на 80%. Повече от два милиарда души по света все още нямат достъп до безопасно управлявана питейна вода, съобщиха от ООН, като предупредиха, че напредъкът към всеобщо покритие не напредва достатъчно бързо.

Един от четирима

По данни на ООН през миналата година един на всеки четирима души в света няма достъп до безопасно управлявана питейна вода, като над 100 милиона души продължават да разчитат на питейна вода от повърхностни източници, например от реки, езера и канали. Световната здравна организация и УНИЦЕФ заявиха, че изоставащите услуги в областта на водоснабдяването, канализацията и хигиената (WASH) излагат милиарди хора на по-голям риск от заболявания, предаде АФП.

Далеч от целта

В съвместно проучване те констатираха, че светът е далеч от постигането на целта за всеобщо покритие на тези услуги до 2030 г. Вместо това, тази цел "става все по-недостижима", предупредиха те. "Водата, канализацията и хигиената не са привилегии: те са основни човешки права. Трябва да ускорим действията, особено за най-маргинализираните общности", подчерта Рюдигер Креч, директор на отдел „Околна среда“ в СЗО.

5 нива на услугите

Докладът разглежда 5 нива на услугите за питейна вода:

Най-високото ниво, „безопасно управление“, се определя като достъп до питейна вода в помещенията, налична при нужда и без фекално и приоритетно химическо замърсяване. Четирите нива под него са „основно“ (достъп до подобрена вода за по-малко от 30 минути), „ограничено“ (подобрена, но с по-дълъг достъп), „неподобрено“ (например от незащитен кладенец или извор) и „повърхностна вода“.

От 2015 г. 961 милиона души са получили достъп до безопасно управлявана питейна вода, като покритието е нараснало от 68% на 74%, се посочва в доклада. От 2,1 милиарда души, които миналата година все още не са имали достъп до безопасно управлявани услуги за питейна вода, 106 милиона са използвали повърхностни води – намаление с 61 милиона през последното десетилетие, предаде БГНЕС.

Броят на страните, които са преустановили използването на повърхностни води за пиене, е нараснал от 142 през 2015 г. на 154 през 2024 г., сочи проучването.

През 2024 г. 89 страни са имали универсален достъп до поне основни услуги за питейна вода, от които 31 са имали универсален достъп до безопасно управлявани услуги. 28-те страни, в които повече от един на всеки четирима души все още нямат достъп до основни услуги, са концентрирани предимно в Африка.

От 2015 г. 1,6 милиарда души са получили достъп до основни хигиенни услуги – съоръжения за миене на ръце със сапун и вода в дома – като обхватът е нараснал от 66% на 80%, сочи проучването.

"Когато децата нямат достъп до безопасна вода, санитария и хигиена, тяхното здраве, образование и бъдеще са изложени на риск", предупреди Сесилия Шарп, директор на УНИЦЕФ за WASH.

"Тези неравенства са особено осезаеми за момичетата, които често носят тежестта на събирането на вода и се сблъскват с допълнителни пречки по време на менструация. При сегашното темпо обещанието за безопасна вода и санитария за всяко дете се отдалечава все повече", добави тя.

