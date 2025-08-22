Войната в Украйна:

В Плевен отпускат кранчето: Ще има вода половин час повече

22 август 2025, 19:46 часа 359 прочитания 0 коментара
В Плевен тази вечер ще има вода половин час повече от предходните дни, въпреки продължаващата ситуация за постъпване на недостатъчно водни количества от "Черни Осъм" и от регионалните водоизточници "Биволаре", "Долна Митрополия" и "Крушовица", става ясно то сайта на местното ВиК. След като вчера имаше вода от 19.00 до 21.30 ч., днес водоподаването ще бъде възстановено до 22.00 ч., което е с половин час повече в сравнение с вчера. 

Този интервал касае градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено тази вечер за три часа – от 19:00 до 22:00 ч. С цел да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 до 7:00 ч. утре.

Часовете за другите селища в областта

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от ВГ „Черни Осъм“ – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, вода ще се подава също за три часа, но от 20:00 до 23:00 ч. Водоподаването им ще бъде спряно от 23:00 до 7:00 ч.

В събота, 23 август, вода за потребителите от всички населени места на воден режим ще се подава от 7:00 до 10:00 ч. ОЩЕ: Откъде може да се вземе вода за Плевен: Скандал за безводието

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
