Над 1000 кенийци са зачислени нелегално в армията на Путин

Повече от 1000 кенийци са пристигнали в Русия, откъдето в крайна сметка са се озовали на бойните полета в Украйна. Това заяви кенийският депутат Кимани Ичунгва в доклад пред свои колеги в парламента в Кения. "Понастоящем повече от 1000 кенийци са били вербувани и са били изпратени на фронта в руско-украинската война", заяви пред кенийският парламент депутатът Ичунгва, които посочи, че становището му се основава на съвместен доклад на разузнавателните служби и дирекцията за разследване на престъпления, цитира го Франс прес.

Новобранците са напускали страната, след като са получили туристически визи, като са преминавали най-често през Истанбул и Абу Даби, а някои даже транзитно и през Уганда, Демократична република Конго и Южна Африка, за да избегнат проверките.

Няколко медии, сред които и АФП, бяха съобщили наскоро как стотици кенийци, често без никаква военна подготовка, са били принудени да подпишат договори с руската армия и са били изпратени на фронта в Украйна. Голяма част от тях там са намерили смъртта си.

Според оценка, направена този месец, 28 новобранци са обявени за безследно изчезнали, 35 се намират в лагери или военни бази, 89 са изпратени на фронта, а 39 са приети в болница, отбелязва Ичунгва. Тридесет кенийци са били успешно върнати в родината си.

Докладът на кенийския депутат описва как агенциите за набиране на кадри си сътрудничат с корумпирани служители на летището в Найроби, както и с националните служби по заетостта, със служители на посолството на Русия в Найроби или на кенийското посолство в Москва.

В свое разследване, публикувано миналата седмица, АФП успя да установи контакт с четирима кенийци, завърнали се от Русия, от които трима са били ранени при сражения в Украйна. Един от тях посочва, че е заминал за Русия, смятайки, че ще започне раболта като продавач, други двама са възнамерявали да станат охранители, а четвъртият - първокласен спортист.

На всички им е била обещана месечна заплата между 940 и 2400 евро от агенция за набиране на кадри в Найроби. Тади сума е цяло състояние в Кения.

