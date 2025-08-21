Водата се превръща във валута и ще става все по-скъпа

Въздействието на изменението на климата се увеличава и водата се превръща във форма на валута, която ще става все по-скъпа. Това каза научният директор на румънския Национален институт за изследвания и разработки в делтата на Дунав (INCDDD) Юлиан Никерсу пред агенция Аджерпрес. Той припомни, че проучванията, проведени от специалисти от Европейската комисия за река Дунав, международен орган, създаден през 1856 г. в контекста на развитието на морския канал Сулина, стъпват върху изследвания на нивата на водата в Дунав с оглед на изменението на климата. Реперът, поставен от Комисията на Стария фар в Сулина, все още служи като ориентир в основата на конструкцията.

"Въздействието [на изменението на климата] е три пъти по-голямо и ако го сравним със сушите в началото на миналия век, имаме снимки от украинската делта, където земята буквално е напукана. През 1946 г. сушите отново имаха сериозно въздействие, но те бяха много по-ограничени. Сега сме изправени пред пожари, по един избухва на всеки няколко дни", каза Никерсу, цитиран от БТА.

За да предотвратят и смекчат последиците от изменението на климата, което води до намаляване на рибните запаси, специалисти от Тулча, в сътрудничество с колеги от други страни, в момента изпълняват четири проекта, финансирани от ЕС. Единият от тях е за рехабилитация на рибовъдното съоръжение Караорман, символ на румънската аквакултура по време на комунистическата епоха. Той е проектиран така, че да може да се използва и в други региони.

"Поради изменението на климата пролетните наводнения вече не се случват през април – май, както бяхме свикнали, с нива на водата в Тулча до четири метра. Сега, ако достигнат два метра, го наричаме наводнение. През април – май е размножителният период на рибите и те биха могли да се преместят в наводнени райони, за да снесат яйцата си, но на този етап изменението на климата е нарушило този цикъл", добави научният специалист.

"Посланието към обществеността е: трябва да управляваме водите възможно най-ефективно. Водата се превръща във валута и ще става все по-скъпа", заключи Юлиан Никерсу.

