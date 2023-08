Абсолютен хит: Снимката от затвора донесе на Тръмп рекордни дарения

Само на 25 август бившият държавен глава на САЩ, който има амбиции за нов мандат, успя да събере 4,18 милиона долара, съобщи Politico. Кампанията на републиканеца никога досега не е била в състояние да натрупа толкова голяма сума за 24 часа.

Donald #Trump after his formal arrest in the state of #Georgia raised a record amount of donations



His supporters massively bought merch with the photograph of Trump in prison, which went viral on the net and became a meme.



In total, Trump raised about $7.1 million for the… pic.twitter.com/LQJXCGPXl0