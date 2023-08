Тръмп влезе в затвора: Историческа снимка запечата момента (ВИДЕО и СНИМКИ)

Тръмп, който е обвинен в заговор с 18 други обвиняеми за отмяна на изборния резултат от 2020 г. в южния щат, прекара по-малко от 30 минути в затвора Фултън в Атланта, преди да тръгне с кортеж към летището. Подобно на другите обвиняеми по делото, които досега са се предали, 77-годишният Тръмп е бил заснет по време на процеса на регистриране в затвора – това се случва за първи път с всеки действащ или бивш президент на САЩ. На снимката, публикувана от офиса на шерифа, той се намръщи към камерата, докато беше облечен в тъмносин костюм, бяла риза и червена вратовръзка.

Пред репортери след ареста си Тръмп, фаворитът за републиканската президентска номинация през 2024 г., каза, че това е "много тъжен ден за Америка". „Това, което се случи тук, е пародия на справедливостта“, каза той. — Не съм направил нищо лошо“. Тръмп публикува кадъра на собствената си платформа Truth Social с надпис „Намеса в изборите“ и връзка към уебсайта на кампанията си.

BREAKING: Donald Trump, the most corrupt president in American history surrenders to authorities at the Fulton County Jail.



The irony of a man who ran his campaign with the slogan “lock her up” is now been arrested for the 4th time this year. pic.twitter.com/unupjFJHX0