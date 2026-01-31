Лайфстайл:

Досиетата "Епстийн": Разсекретиха още три милиона страници

31 януари 2026, 01:11 часа 360 прочитания 1 коментар
Американското министерство на правосъдието обнародва още три милиона страници документи, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Документацията включва 180 000 снимки и 2000 видеоклипове. Отстранени са всички данни, идентифициращи жертвите, както и описания на сексуална злоупотреба с деца и информация, застрашаваща текущото разследване. Замаскирани са лицата на всички жени с изключение на Гилейн Максуел. Изображения на мъже не са редактирани.

Обнародването става шест седмици след крайния срок в закон, подписан от Доналд Тръмп. Закъснението беше оправдано с нуждата от преглед на огромен брой материали. Присъствието във файловете не е Инкриминиращо само по себе си. Епстийн почина в затвора през 2019 г. Досега излязоха наяве негови връзки с бизнесмени, светски личности и политици, включително Доналд Тръмп и Бил Клинтън.

