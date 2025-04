Горски пожар в Ню Джърси, хиляди са евакуирани (ВИДЕА)

Около 3000 жители на американския щат Ню Джърси бяха принудени да се евакуират поради бързото разрастване на горски пожар, който вече е обхванал повече от 3000 хектара и застрашава над 1300 сгради, съобщиха местните власти. Пламъците, които бушуват в североизточната част на окръг Оушън, са били "овладени на 10%", написа Горската противопожарна служба на Ню Джърси в платформата "X".

По данни властите магистралата "Гардън Стейт Паркуей" (Garden State Parkway), една от най-натоварените магистрали в щата, е била затворена в отсечката между градчетата Барнъгит и Лейси.

