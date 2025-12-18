"Искаме да си го върнем": Тръмп обяви какво иска от Венецуела (ВИДЕО)

Получаването на земя, права за добив на петрол, каквото и да имахме, те ни го отнеха, защото имахме президент, който може би не ни наблюдаваше, но няма да го направят, ние го искаме обратно. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в отговор на въпроси на журналисти. "Венецуела ни отнеха правата за добив на петрол, имахме много петрол там, както знаете, те изхвърлиха компаниите ни и ние го искаме обратно", закани се Тръмп, без да влиза в конкретика обявява ли война на Венецуела или не.

Още: Тръмп засилва натиска върху Мадуро - с блокада на петрола

Тръмп засилва натиска върху Мадуро - с блокада на петрола

Снимка: Getty images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на всички „санкционирани петролни танкери“ към Венецуела, засилвайки натиска върху лидера на страната Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че това явно цели задушаване на икономиката на южноамериканската страна. Ескалацията следва завземането миналата седмица от американските сили на петролен танкер край бреговете на Венецуела.

⚡🔥 “WE WANT IT BACK”: TRUMP MAKES A BLUNT STATEMENT ON VENEZUELA



Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that, we want it back.



They took our oil rights, we had a lot of… pic.twitter.com/5rw9o4u3rC — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2025

Още: Обрат с цената на петрола заради ситуацията около Венецуела

Необичайният ход беше последван от струпването на военни сили в региона. В публикация в социалните мрежи, обявяваща блокадата, Тръмп заяви, че Венецуела използва петрол за финансиране на наркотрафик и други престъпления и обеща да продължи концентрирането на военни сили.

„Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в историята на Южна Америка. Тя само ще става по-голяма и шокът за тях ще бъде като нищо, което са виждали досега – докато не върнат на САЩ целия петрол, земя и други активи, които преди това ни откраднаха“, отбеляза Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Венецуела, която има най-големите доказани петролни запаси в света и произвежда около 1 милион барела на ден, отдавна разчита на приходите от петрол за своята икономика. Откакто администрацията на Тръмп започна да налага петролни санкции на Венецуела през 2017 г., правителството на Мадуро разчита на сенчест флот от танкери, за да внася контрабандно суров петрол в глобалните вериги за доставки.

Още: "Мадуро не е наркоман, знам го със сигурност": Лукашенко защити венецуелския президент (ВИДЕО)