Култов участник от Big Brother влиза в политиката (СНИМКИ)

Георги Марков, който стана популярен с колоритното си участие в сезон 6 на риалитито Big Brother, официално обяви, че влиза в политиката. Той ще се бори на тазгодишните парламентарни избори в редиците на "Алианс за права и свободи". Както сам обеща във Facebook: "Ще работя активно за решаването на конкретните проблеми на хората, а не за формално присъствие в политиката".

Целта на Георги Марков като политик

"Политиката за мен е мисия, а не просто позиция. Решението ми да се ангажирам сериозно като народен представител от „Алианс за права и свободи“ идва от убеждението, че обществото ни има нужда от реално представителство, защита на правата и устойчиво развитие.

„Алианс за права и свободи“ отстоява принципите на демокрацията, равнопоставеността и върховенството на закона. В тази връзка моята работа ще бъде насочена към защита на гражданските права, свободата на изразяване и равните възможности за всеки, независимо от произход, убеждения или социален статус.

Като народен представител ще се стремя да бъда мост между хората и институциите. Вярвам, че доверието се изгражда чрез открит диалог, прозрачност и реални действия. Затова ще работя активно за решаването на конкретните проблеми на хората, а не за формално присъствие в политиката.

Приоритет в моята дейност ще бъдат политики, насочени към икономическа стабилност, подкрепа за малкия и средния бизнес, качествено образование и достъпно здравеопазване. Ще защитавам идеи, които създават възможности за развитие и задържат младите хора в България.

Ще се противопоставям на корупцията и всяка форма на злоупотреба с власт. Убеден съм, че силната държава се гради върху справедливост, отговорност и равенство пред закона.

Моята цел е ясна – да работя в интерес на хората, да защитавам техните права и да допринасям за едно по-справедливо, демократично и стабилно общество."

Участието на Марков в Big Brother

Със своите необикновени изрази Георги Марков се превърна в сензация в предаването, а репликите му станаха поводи за много мемета и забавни видеа в социалните мрежи. Той остана на финала и въпреки че не спечели риалитито, определено впечатли зрителите (не само с масивните си ланци).

Георги се изявява като поп-фолк певец, но по време на участието си в Big Brother той често рицитираше и стихотворения. В интервю след края на предаването призна: "Имам написани над 150 мои стихотворения. Една от мечтите ми е един ден да издам своя стихосбирка".

Георги разкри и стереотипите, срещу които се бори като ром: "Аз никога не съм бил дискриминиран от обществото и не искам това да се случва и с децата ми. Винаги са ме приемали като равен. Затова давам всичко от себе си и децата ми да са учени, културни и възпитани. За мен интеграцията е ходене на училище. Не може да откраднеш детството на едно 14-15 годишно дете и да го задомиш в такава ранна крехка възраст".