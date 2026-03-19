Дронове над базата, където живеят Рубио и Хегсет

19 март 2026, 7:08 часа 518 прочитания 0 коментара
Дронове над базата, където живеят Рубио и Хегсет

Неразпознати дронове са били засечени над военна база в американската столица Вашингтон, в която живеят държавният секретар и министърът на отбраната на САЩ - Марко Рубио и Пийт Хегсет, съобщи в. "Вашингтон пост". Дроновете над базата "Форт Макнеър" са принудили местните военни да обсъдят варианта Рубио и Хегсет да бъдат евакуирани. В крайна сметка двамата високопоставени представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са останали по домовете си, пояснява вестникът.

Изданието отбелязва, че американската армия е засилила наблюдението с оглед възможни заплахи поради високото ниво на тревога в контекста на американско-израелската военна кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Държавният департамент и Пентагонът за момента не са отговорили на запитването за коментар на информацията.

"Нашето министерство не може да коментира от съображения за сигурност, а изнасянето на подобна информация е крайно безотговорно", казва за "Вашингтон пост" главният говорител на Пентагона Шон Парнел.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
