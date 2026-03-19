Дронове над базата, където живеят Рубио и Хегсет

Неразпознати дронове са били засечени над военна база в американската столица Вашингтон, в която живеят държавният секретар и министърът на отбраната на САЩ - Марко Рубио и Пийт Хегсет, съобщи в. "Вашингтон пост". Дроновете над базата "Форт Макнеър" са принудили местните военни да обсъдят варианта Рубио и Хегсет да бъдат евакуирани. В крайна сметка двамата високопоставени представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са останали по домовете си, пояснява вестникът.

🚨Breaking: U.S. officials have detected unidentified drones over Fort Lesley J. McNair in Washington, D.C., over the past two weeks, where Secretary of State Marco Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth reside, according to three sources who spoke to The Washington Post.… pic.twitter.com/0v6UyNh7bc — The Middle East (@A_M_R_M1) March 19, 2026

Изданието отбелязва, че американската армия е засилила наблюдението с оглед възможни заплахи поради високото ниво на тревога в контекста на американско-израелската военна кампания срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Държавният департамент и Пентагонът за момента не са отговорили на запитването за коментар на информацията.

"Нашето министерство не може да коментира от съображения за сигурност, а изнасянето на подобна информация е крайно безотговорно", казва за "Вашингтон пост" главният говорител на Пентагона Шон Парнел.