Как Тръмп и хората му пробват да спечелят младежите в САЩ с войната в Иран (ВИДЕО)

Шумотевицата, която президентът на САЩ Доналд Тръмп разпали около войната с Иран, разруши десетилетия на президентски етикет в общуването по време на конфликт и поставя в неудобно положение бивши служители на Министерството на отбраната и членове на Конгреса. Белият дом обаче се радва на всичко това. Видеоклиповете на администрацията в стил TikTok, съчетаващи ракетни удари с филмови кадри и кадри от видеоигри – заедно с агресивния език на министъра на отбраната Пийт Хегсет на пресконференциите в Пентагона – шокират онези, които имат по-традиционно виждане за това как трябва да звучи правителството във Вашингтон по време на война.

Но тази модерна медийна стратегия постига това, което Белият дом изглежда да приоритизира - ангажираност на аудиторията.

„За период от четири дни видеоклиповете, които публикувахме, имаха над 3 милиарда импресии. Това надминава всичко, което някога сме правили през втория мандат", казва висш служител на Белия дом пред Politico.

Усилията са част от комуникационна стратегия за време на война, която не се интересува особено от учтиви чувства. Няколко видеоклипа, публикувани от малка група много активни в интернет служители по комуникациите на Белия дом, са били натоварени със задачата да споделят съдържанието, което изпълва техните частни групови чатове.

Бивши военни не одобряват: "Съюзниците ни се чудят какво, по дяволите, се случва"

Само че бивши военни служители реагират с неодобрение на тези клипове, било то монтажът „Here comes the Boom“, в който защитници от Националната футболна лига (NFL) брутално повалят нападатели (с надпис „Touchdown“), или други клипове в стила на TikTok с хоумръни от бейзболната лига, „Grand Theft Auto“ и сцени от филми като „Железният човек“, „Топ Гън“ и „Гладиатор“.

OPERATION EPIC FURY



• Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon.



Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

„Не мисля, че представянето на нашите мъже и жени в униформа се нуждае от украсяване от Холивуд или компютърни игри“, казва Джо Вотел, бивш шеф на Централното командване по време на първата администрация на Тръмп.

Някои, които са носили униформа и са изпращали войски в битка, смятат, че лековерната, геймифицирана опаковка омаловажава нещата и показва доста малко уважение към сериозността на войната. „Просто изглежда откъснато от реалността“, казва пенсионираният генерал-лейтенант Бен Ходжис - генерал с две звезди, който командваше американските войски в Европа по време на втория мандат на президента Барак Обама. „Нашите съюзници гледат това и се чудят какво, по дяволите, се случва. Не изглежда, че сме сериозни".

Откакто войната започна на 28 февруари, президентът Доналд Тръмп и неговите съветници организираха поредица от съобщения чрез различни платформи – много от които, като видеоклиповете, бяха съобразени с конкретна аудитория. Тръмп разпространяваше импровизирани послания в десетки спонтанни интервюта с репортери, които му се обаждаха на личния мобилен телефон, както и по време на други публични изяви. Пийт Хегсет, често придружаван от председателя на Общото командване Дан Кейн, повтаряше гръмката реторика на президента, обявявайки поредица от триумфи, макар и да отказваше да опише как би изглеждала американска победа.

Белият дом твърди, че това е печелившо послание. „Проучванията показват, че много млади хора всъщност донякъде подкрепят тази война и нашата цел е да им предоставим съдържание“, казва високопоставеният служител на Белия дом, цитиран в началото, който участва в работата по видеоклиповете. „Това, което правим, не е проява на неуважение към американските войски. Напротив, с тези видеоклипове ние подчертаваме цялата великолепна работа – героичната работа, която те вършат. Правим го по начин, който привлича публиката", твърди той, цитиран от Politico.

Никоя предишна администрация не е опитвала да „продаде“ война, като направи видеоклип, в който легендарният боулинг играч Пийт Уебър отбелязва страйк, използвайки компютърно генерирани кегли, които символизират иранската армия – и всичко това на фона на саундтрак на Lynyrd Skynyrd. Но предишните администрации не са съществували в ерата на непрестанните групови чатове, TikTok и изкуствения интелект.

„Използваме всеки инструмент от арсенала си, за да гарантираме, че посланията са подходящи, за да опровергаем неверните твърдения, но и за да дадем възможност на нашите съюзници да ни помогнат да разпространим посланието си. Какво е например „военна комуникация“? Какво казват бившите хора на Буш? Е, ако искате да говорим за военната комуникация по времето на Буш – не беше нещо особено. „Мисията е изпълнена“? Просто времената са други. Публиката е друга", посочва източникът от Белия дом.

„Подходът на администрацията на Тръмп към обсъждането на войната срещу Иран е както необичаен, така и безпрецедентен“, заяви Том Рикс, дългогодишен военен кореспондент, който сега е военен историк и автор. „С Хегсет начело те смесват некомпетентност и арогантност. Изглежда, че не ги интересува какво мисли американската общественост, което е опасен подход".

Какво показват числата - одобрение или неодобрение за Тръмп, що се отнася до Иран?

Освен цифрите за ангажираността, има малко признаци, че посланията на администрацията показват, че ситуацията е под контрол. Според проучване на YouGov от тази седмица 56 процента от американците (и 63 процента от независимите избиратели) не одобряват начина, по който Тръмп се справя с Иран.

Проучване на Reuters/Ipsos от февруари установи, че 33% от мъжете на възраст 18-29 години одобряват работата на Тръмп в Белия дом – спад от 43% при същата група миналата година.

Ироничното е, че стратегията за комуникация, насочена към основната избирателна база, всъщност може да засилва негативните възприятия за войната.