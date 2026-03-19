Благовещение 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

В народната традиция Благовещение символизира окончателното пробуждане на природата - пролетта най-накрая побеждава зимата. За християните Благовещение (празникът е известен още като Благовец) е символ на началото на спасението на човечеството. Самата дума „Благовещение“ означава „блага вест“ - вестта, която Мария е получила за непорочното зачатие от Светия Дух. Събитието е описано в Новия завет, в Евангелието от Лука. В православието този празник е един от дванадесетте големи празника, а в католическата традиция има най-висок тържествен статус.

Традиции, свързани с празника

Според църковния календар през 2026 г. Благовещение се пада на 25 март.

Основната традиция, с която празникът се свързва, е пробиването на ушите на малките момиченца. Вярва се, че на този ден всяка рана заздравява по-бързо. Според вярването, запазено до днес, ушите на малките момиченца се пробиват Благовец.

Пречистващата сила на огъня е част на обичаите на Благовец. Според стар народен обичай, на този ден се събира боклука от дома и градината, след което се изгаря. Вярва се, че това унищожава всичко лошо.

Закукването на кукувицата е в основата на друг обичай, свързан с празника. Вярва се, че на Благовец човек не трябва да излиза от дома си без паричка в джоба, както и да не излиза гладен. Според народните вярвания, ако кукувицата те закука и нямаш пари в джоба, това означава, че няма да имаш пари през цялата година.

На празника е разрешена консумацията на риба и на храни, приготвени с растително масло. Щарена питка с чубрица и червен пипер, лучник и ястия, приготвени с коприва, лапад и спанак са ястията, които задължително се слагат на трапезата. Вярва се, че на този ден всеки трябва да яде зелена пролетна храна (спанак, коприва, лапад) за обновяване на кръвта.

Какво да не правим на Благовещение: Забрани, свързани с празника

Народната мъдрост гласи: „На Благовещение дори птица не свива гнездо.“ Поради тази причина предците ни са ограничавали всякаква работа на този ден. На Благовец не трябва да се оре, да засаждат растения в градината и да се докосват семената. Забранено е почистването, прането, шиенето или ръкоделието.

На този ден не се дават пари назаем. Забранено е да се карате и да клеветите. Сватби обикновено не се провеждат на този ден.

Знамения за Благовещение

Времето на този ден се е смятало за важен ориентир за жътвата и честването на Великден. Вярва се, че каквото е времето на Благовещение, такова бъде същото и на Великден. Дъждът обещава обилна реколта от ръж и гъби. Гръмотевична буря предвещава изобилна реколта от ядки. Снегът и сланата на този ден вещаят късна пролет. Ако има много лястовици - пролетта ще бъде топла. Ако щъркелите вече са в гнездата си - лятото ще дойде скоро.

