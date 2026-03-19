САЩ срещу Куба. Следваща спирка: Хавана

Нов звук отеква из Хавана, най-често вечер, по тъмно, в жилищни райони, когато токът отново спре за 20 или повече часа. В началото се чуват изолирани звуци, след което те се сливат в един-единствен шум - блъскането и дрънченето на хиляди хора, които удрят тенджери и тигани, докато ревът стане чут дори в центъра на града, пише Stern.

Този шум сякаш казва: "Стига ни! Не можем да търпим повече. На предела сме на силите си. Писна ни от това."

Кубинците не само изразяват емоциите си, но и недоволството си: пенсионери и млади хора, лекари и учители - обединени в отчаянието си. "Никой не може да живее така, никой не може да работи без електричество, без храна, без надежда."

"Най-зле са пенсионерите", казва Кристиан, бивш университетски професор. "Те търсят храна в боклука."

"Нека Тръмп свали правителството", казва Юниор, продавачът на плодове. "Не може да стане по-лошо."

Хората в Куба искат преди всичко да оцелеят.

Кубинците знаят, че основната причина за острата им беда е американската петролна блокада, но също и некомпетентността на комунистическото им ръководство. Те са уморени да бъдат притиснати между тези фронтове. Изтощени са както от 67-годишната революция, така и от американския империализъм, като се виждат като жертви и на двете. Те искат нещо различно, нещо ново. Най-вече търсят начин да оцелеят.

Неоимператорът Тръмп не се съмнява: Куба е следващата спирка в неговото завоевание, следващата сделка за разширяване на властта на Американската империя. По този начин той действа почти точно като европейските колонизатори от 19-ти век.

Тръмп се стреми към мирно завземане на властта в Куба

Тръмп планира смяната на режима в Куба да бъде най-лесна: по-лесна, отколкото в Иран, и по-лесна, отколкото във Венецуела. Този войнствен ентусиаст определи атаката срещу Венецуела като "брилянтна", "великолепна" и "невероятна" и я разглежда като моделен сценарий за Куба: гръмки заплахи, целенасочена военна операция, завземане на властта чрез изнудване и помпозно обявяване на победа.

Тръмп го нарича "приятелско поглъщане", сякаш говори за поглъщане на компания за недвижими имоти в Куинс, Ню Йорк. Той пропуска същината: до момента не е постигната смяна на режима нито във Венецуела, нито в Иран.

Куба е международно изолирана

Подготовката за операция "Куба" е в разгара си. През последните седмици главният прокурор Джейсън Рединг Киньонес, твърд поддръжник на Тръмп, тайно сформира работна група от агенти на ФБР и служители на отдела, за да започне разследване срещу кубински държавни служители. Целта е да се осигурят осъдителни присъди, които да послужат като претекст за намеса в Хавана. Точно както в случая с Мадуро.

В продължение на месеци САЩ разполагат кораби на военноморските сили и бреговата охрана в Карибите, за да наложат пълна петролна блокада на островната държава - първата подобна след Кубинската ракетна криза от 1962 г. В същото време Тръмп издаде изпълнителна заповед, с която социалистическата държава е представена като "извънредна заплаха" и се очертават планове за налагане на наказателни тарифи на страните, снабдяващи режима с петрол. Така Куба се оказва изолирана.

"Не можем да душим хора по този начин", разкритикува блокадата мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, но след това и тя се поддаде на натиска от Вашингтон.

Според водещия американски експерт по петрол Хорхе Пиньон от Тексаския университет има вероятност последните петролни запаси в Куба да се изчерпят до средата на март: "Тогава биха могли да започнат въстания, които ще разтърсят правителството из основи."

Икономическата блокада се счита за акт на война. ООН осъди действията на САЩ като нарушение на международното право, тъй като те изострят страданията на приблизително 10 милиона кубинци. Тръмп обаче никога не е показвал уважение към международното право.

Хавана прилича на гробище



Ситуацията на карибския остров е катастрофална от няколко месеца. Американската блокада доведе до бездействие на фабрики, затваряне на болници и университети, отмяна на полети от авиокомпании и затваряне на бензиностанции. Прекъсванията на електрозахранването продължават с дни, боклукът гние по улиците, а туризмът - основният източник на доходи на карибския остров - е в разруха.

"Днес Хавана прилича на гробище", казва антропологът Катрин Хансинг, която е живяла в Куба в продължение на много години. Германката напусна острова преди две седмици: "Винаги е имало бедствие, но сега преживяваме най-тежката хуманитарна криза от десетилетия. За първи път наблюдаваме масово недохранване, особено сред пенсионерите и децата. Храната не достига до градовете поради липсата на транспорт. Улиците са пълни с безпрецедентна бедност, каквато преди се е виждала само в Африка или Индия."

Ще проработи ли тактиката на Тръмп? Искат ли хората сега смяна на режима?

"Много млади хора искат свобода, дори ако Тръмп я донесе", казва Хансинг. "Възрастните хора искат да запазят независимостта на държавата, но и да се постигнат значителни промени. Всички се надяват на сделка: петрол и храна в замяна на икономическа либерализация."

Тръмп няма план, както често се случва

"Какво точно планира американският президент, остава неясно за повечето експерти и вероятно за самото правителство", каза историкът Бустаманте пред списание Stern. "Тръмп често говори за своя сценарий относно Венецуела, но това не беше смяна на режима, а само смяна на президента - от социалиста Мадуро към социалистката Делси Родригес. Американското правителство търси кубинска версия на Делси Родригес, но все още не е намерило такава."

"Кубинското правителство няма да се предаде", казва Бустаманте. "Това не е в ДНК-то му. За разлика от Венецуела, все още няма разделения в партийното ръководство. Не виждам да се появява някаква магическа политическа фигура, която просто би могла да завземе властта."

Кубинският президент Диас-Канел обаче внезапно показа отвореност към реформи. Той обяви, че предстои радикална трансформация. Правителството прави корекции от време на време, но все още не се е решило на фундаментални реформи. Кубинският народ плаща цената.

Нищо не се случва без участието на Кастро.

Тръмп делегира по-нататъшни действия на държавния си секретар. За Марко Рубио свалянето на комунизма би било сбъдване на мечтата на целия му живот: синът на кубински имигранти да отмъсти за родителите си и да върне родината им, както и на стотиците хиляди кубински имигранти във Флорида.

Иронията на историята е, че САЩ в момента отказват да приемат бежанци от Куба; всъщност те биват депортирани. Ако зависеше от Тръмп, родителите на Рубио никога нямаше да стигнат до САЩ.

Според американски медии държавният секретар на САЩ в момента води преговори с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на Раул Кастро, президент на Куба от 2008 до 2018 г. Според тези съобщения въпросът за свалянето на режима в момента не е на дневен ред, тъй като САЩ искат да предотвратят хаос и масово изселване.

Според репортаж във всекидневника USA Today се разглежда следният сценарий: президентът Диас-Канел отива в изгнание и властта може да премине към младия 41-годишен Раул Кастро, по прякор "Ел Кангрехо" или "Ракът". Внукът на бившия президент, също на име Ел Кангрехо, е лоялен социалист, но и млад мъж, който обича да публикува снимки на себе си и приятелката си на яхта в социалните мрежи. По този начин Кастро вероятно ще останат на власт, но ще бъдат принудени да прегърнат американския капитализъм.

"Има много спекулации за това колко власт всъщност притежава президентът Диас-Канел", казва Бустаманте. "Едно е ясно: нищо не се случва без Раул Кастро. Той е на 94 години, но участва във всички важни решения."

Дон Освободителят

Въпросът е какво иска Тръмп. Външната му политика е фокусирана върху властта, славата и парите, а не върху освобождението на народа. Венецуела го интересуваше с петрола; Куба едва ли ще го задоволи със захарна тръстика и тютюн. Вземането на властта в Хавана би било исторически триумф. В продължение на близо 70 години Куба се подиграваше на големия си съсед, демонстрирайки отново и отново: вие, янките, може да сте колкото искате могъщи, но няма да получите нашия малък остров, разположен само на 150 километра от САЩ. Антиамериканската позиция на Куба ѝ е спечелила милиони поддръжници по целия свят, и не само тези, които носят тениски с Че Гевара и Фидел Кастро.

Но това време отмина. Революцията свърши, социалната ситуация е катастрофална, критиците са в затвора или в изгнание, хората гладуват или бягат от страната. Много експерти казват, че Куба се нуждае от ново начало.

В отчаяние много кубинци дори биха се съгласили с това, което Тръмп предлага на острова им: Куба да стане американски увеселителен парк, с многобройни казина и луксозни небостъргачи по плажовете, подобни на това, което зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, планира за Ивицата Газа. А на известния Малекон в Хавана - огромна златна статуя на Дон Освободителя.

Автор: Ян Кристоф Вихман

Превод: Ганчо Каменарски за Stern