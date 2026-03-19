Засаждане на лози през пролетта: Правилната техника и грижи ще донесат изобилна реколта

Лоза, отрупана с плодове, е мечтата на много градинари. За да се радвате на изобилна и здрава реколта обаче, запомнете няколко важни съвета за отглеждане на това растение. Кога трябва да засадите лози и как? Оказва се, че техниката е от решаващо значение.

Как да изберете лоза за засаждане?

Преди да засадите лози в градината си, трябва да изберете правилния сорт. В този случай е важно да вземете предвид метеорологичните условия в България. Лозите, които растат в слънчевите райони на Франция, Испания или Италия, обикновено не са подходящи за отглеждане в нашата страна.

Ако искате да се насладите на плътно и сладко грозде, трябва да изберете хибридни сортове, които са силно устойчиви на студ. Освен това е по-добре да изберете лози с по-ранна дата на беритба. Това ще позволи на плодовете да достигнат пълна зрялост преди настъпването на сланите.

Класически и хибридни сортове лоза

Vitis vinifera, или истинската лоза, е класически вид лоза, която може да се кръстосва с други видове лоза (напр. скална лоза или лисича опашка), за да се създадат хибриди. Това позволява на производителите да избират от разнообразие от сортове, характеризиращи се с подобрен добив или устойчивост на замръзване и болести.

Също така си струва да се помни, че самият вид истинска лоза включва много класически сортове грозде, като Каберне Фран, Каберне Совиньон, Совиньон Блан, Ризлинг и Мерло. Поради гореспоменатите разлики във времето, тези сортове са подходящи за отглеждане в по-топлите райони на Европа.

Популярни хибридни сортове лоза, които са идеални за нашите условия, включват:

„Соларис“ - един от най-популярните хибридни сортове. Светложълтите му плодове се използват от винопроизводителите от години, като времето за прибиране на реколтата е през първата половина на август.

„Аврора“ - този сорт се характеризира със сладки, жълти плодове, на които обикновено можем да се насладим в края на август и септември.

„Неро“ - този сорт, чиито тъмносини плодове са идеални за приготвяне на консерви или консумация в суров вид, обикновено узрява в средата на август.

Устойчивите на замръзване сортове грозде обикновено могат да се засаждат два пъти: през пролетта и през есента. Най-добре е да изчакате до април или май, за да засадите резниците в земята - тогава почвата е по-топла, което позволява на растенията да се вкоренят по-добре.

Пролетно засаждане - техниката е ключова

Когато засаждате лози през пролетта, техниката е изключително важна. Преди да засадите резниците в земята, почвата трябва да бъде плевена и старателно изкопана. Добра идея е също така да обогатите почвата с естествен тор, като компост. Не забравяйте, че разсадът, изкопан от разсадника, трябва да се накисне преди засаждане. Освен това е добра идея да подрежете корените до около 5-15 см.

Когато поставяте храста в дупката, уверете се, че корените не се извиват. След това запълнете дупката до 2/3 и полейте разсада (не повече от 3 литра наведнъж). Накрая покрийте дупката с пръст, за да я изравните със земята.

Видът на почвата, в която са поставени разсадите, също е важен. Лозите изискват плодородна, добре дренирана и лека почва. Изберете слънчево място, защитено от вятъра. Хибридните сортове растат най-добре в почва с pH 6,0-6,5.

Грижа за лозата след засаждане

След засаждането е важно да се спазват някои важни процедури за поддръжка. Това включва редовно напояване, което е от решаващо значение за развитието на корените. Не забравяйте обаче да не преполивате, тъй като лозата не понася излишната вода. Най-добре е да я поливате, когато почвата е суха.

Контролът на плевелите също е от решаващо значение. Ако не го направите, лозата ще се конкурира за хранителни вещества с плевелите, което може да повлияе негативно на растежа ѝ. Помислете за използването на мулч, който не само ще ограничи разпространението на нежелани плевели около лозата, но и ще предотврати прекомерното изпаряване на вода от почвата.

Добра идея е също така да подрежете растението след засаждане. Скъсете основния летораст до приблизително 2-3 пъпки. Това ще стимулира растежа на лозата.