Скок в цените на горивата с до 50% в САЩ понижи рейтинга на Тръмп

Скок в цените на горивата с до 50% в САЩ доведе до спад в рейтинга на президента Доналд Тръмп. Журналистът Христофор Караджов обясни, че цените на бензина и дизела отвъд океана след началото на войната с Иран са се повишили с между 40 и 50% спрямо нивата им от февруари, което предизвиква вълна от недоволство сред американските граждани.

"Това е един от най-болезнените лостове в американското общество. Макар горивата там по принцип да са по-евтини от тези в Европа, разстоянията са много по-големи и всяко домакинство е изключително зависимо от автомобила си. Социалният ропот вече е налице”, обясни в ефира на Нова телевзияи журналистът.

По думите му икономическият натиск вече се отразява пряко върху политическия рейтинг на президента Доналд Тръмп. Данните показват, че само за две седмици подкрепата за президента сред независимите избиратели е паднала с около 10%. "Тръмп дойде на власт с обещанието да бъде миротворец и да не започва войни. Сега обаче се оказва в ситуация, в която води мащабен конфликт, а това разочарова голяма част от електората му в навечерието на изборите през ноември", обясни Караджов.

Той обърна внимание и на сериозния вътрешен разкол в администрацията на Тръмп, като даде за пример ключови фигури, които публично се разграничават от действията на Тръмп.

Според него тези процеси показват дълбоко разделение в самата коалиция около Тръмп, докато страната се подготвя за ключово гласуване за Конгреса и Сената в края на годината.