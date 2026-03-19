Русия тръгна да спасява Куба от липсата на горива и ток

Русия е изпратила два танкера с петрол и гориво в Куба поради ескалиращата енергийна криза там, предаде Financial Times. Съгласно информацията, става въпрос за корабите "Морски кон", който официално плава под флага на Хонконг и е планирано да достави 27 000 тона руски газьол (200 000 барела газьол), както и "Анатолий Колодкин", плаващ под руски флаг. Вторият кораб превозва приблизително 100 000 тона суров петрол "Уралс" (730 000 барела) и е планирано да пристигне в Куба на 4 април.

Ако руските кораби успеят да достигнат до Куба, това ще бъдат първите енергийни доставки за острова от 3 месеца насам.

На 16 март в Куба настъпи масово прекъсване на тока, което остави приблизително 10 милиона жители без ток. Това беше причинено от енергийната блокада, наложена от президента на САЩ Доналд Тръмп - той спря вноса на петрол и горива в Куба от Венецуела, след като в рамките на 1 ден смени управляващите във Венецуела. Венецуела беше основният доставчик на петрол за Куба, но доставките спряха след операцията по залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро. След това Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща мита върху вноса от страни, които пряко или косвено доставят петрол на острова.

Съответно, липсата на ток и горива, която предизвиква хуманитарна криза, предизвика сериозни протести в Куба - показателен за силата на недоволството беше протест, при който протестиращи в град Морон срещу системните прекъсвания на електрозахранването разрушиха офис на Кубинската комунистическа партия.

