Проучване: Смъртните случаи в началото на COVID-19 в САЩ са били значително повече от официалните данни

Броят на смъртните случаи в началото на пандемията от COVID-19 в САЩ е бил значително по-висок от официалните данни. Това показва ново проучване, което обръща внимание на сериозни несъответствия в броя на неотчетените смъртни случаи, предаде Асошиейтед прес. През 2020 г. и 2021 г. в смъртните актове в САЩ са отбелязани около 840 000 случая, свързани с COVID-19. Група изследователи, използвайки изкуствен интелект, оценяват обаче, че вероятно е имало още до 155 000 неотчетени смъртни случаи извън болниците през този период. Това би означавало, че около 16% от смъртните случаи от COVID-19 в САЩ през тези години не са били отчетени.

Общите заключения, публикувани днес в сп. "Сайънс Адвансис", са близки до оценките от други изследвания за смъртните случаи в резултат на пандемията от коронавирус през този период. Авторите на новото проучване обаче се опитват да определят точно кои смъртни случаи е по-вероятно да липсват от официалните статистики, предаде БТА.

Те стигат до извода, че починалите, които не са били диагностицирани с COVID-19, е по-вероятно да са били испаноговорящи и от други малцинствени групи, които са изгубили живота си в първите няколко месеца на пандемията и са живеели в определени щати в Юга и Югозапада на САЩ, включително Алабама, Оклахома и Южна Каролина, отбелязва АП.

