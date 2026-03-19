Politico: САЩ са готови да се сближат с Русия, за да отслабят Китай

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля преструктуриране на отношенията си с Русия, за да намали влиянието на Китай. Белият дом смята, че насърчаването на Русия да прекрати войната в Украйна и реинтегрирането ѝ в икономическо сътрудничество със Запада би могло да промени глобалния баланс на силите в полза на САЩ.
The U.S. is ready to draw closer to Russia to weaken China — Politico— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026
The Trump administration is considering reshaping its relationship with Russia to reduce China's influence.
The White House believes that encouraging Russia to end the war in Ukraine and reintegrating it…
Икономическите стимули и инвестициите се обсъждат като начини за сближаване на Москва с Вашингтон.
Въпреки това, в Украйна и сред експертите тази стратегия е посрещната със скептицизъм, като се напомня, че подобни опити в миналото са били неуспешни и съюзът Русия-Китай остава силен.
Експертите смятат, че в най-добрия случай може да се очаква ограничено сътрудничество, но не и разрив между Москва и Пекин.
