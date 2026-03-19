19 март 2026, 6:08 часа 329 прочитания 0 коментара
Politico: САЩ са готови да се сближат с Русия, за да отслабят Китай

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля преструктуриране на отношенията си с Русия, за да намали влиянието на Китай. Белият дом смята, че насърчаването на Русия да прекрати войната в Украйна и реинтегрирането ѝ в икономическо сътрудничество със Запада би могло да промени глобалния баланс на силите в полза на САЩ. Още: Да започнеш война без да имаш план: Тръмп и съюзниците, които все са му виновни

Икономическите стимули и инвестициите се обсъждат като начини за сближаване на Москва с Вашингтон.

Въпреки това, в Украйна и сред експертите тази стратегия е посрещната със скептицизъм, като се напомня, че подобни опити в миналото са били неуспешни и съюзът Русия-Китай остава силен.

Експертите смятат, че в най-добрия случай може да се очаква ограничено сътрудничество, но не и разрив между Москва и Пекин.

Антон Иванов Отговорен редактор
