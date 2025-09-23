Войната в Украйна:

Медици отхвърлиха твърденията на Тръмп за връзка между парацетамола и аутизма

23 септември 2025, 11:25 часа 325 прочитания 0 коментара
Медици отхвърлиха твърденията на Тръмп за връзка между парацетамола и аутизма

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съществува връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и аутизъм – твърдение, което бе категорично опровергано от британски учени и медицински експерти, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Тръмп посочи, че имало "стремителен ръст" на случаите на аутизъм и предположи, че медикаментът, познат в САЩ като Tylenol, а в Европа – като парацетамол, може да е причина за това.

ОЩЕ: Тръмп "откри" виновник за аутизма - парацетамола (ВИДЕО)

Той призова бременните жени да не приемат лекарството и изрази също така неоснователни съмнения относно ваксините. Тръмп също така заяви, че Управлението за контрол на хранителните продукти и лекарствата в САЩ (FDA) ще уведоми всички американски лекари с нови указания.

Медиците отричат

Експертите реагираха незабавно. Един от тях предупреди, че подобни твърдения "рискуват да стигматизират семействата на деца с аутизъм, като внушават, че са си го причинили сами". Учените обясняват, че увеличаването на случаите на аутизъм в САЩ се дължи основно на разширеното определение на състоянието, което вече включва по-леки форми от спектъра и подобрена диагностика.

Националната здравна служба на Великобритания (NHS) изрично посочва, че парацетамолът е обезболяващото средство от първи избор по време на бременност и е безопасен при правилна употреба.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Д-р Моник Бота от Университета в Дърам припомни, че мащабно шведско изследване върху 2,4 милиона раждания, публикувано през 2024 г., не открива никаква връзка между употребата на парацетамол по време на бременност и повишен риск от аутизъм, хиперактивност или интелектуални затруднения. "Няма солидни доказателства за причинно-следствена връзка. Вярвам с висока степен на увереност, че такава не съществува", подчерта тя.

ОЩЕ: Какво се случва с тялото ни, когато приемем прекалено много парацетамол?

Проф. Димитриос Сиасакос от Университетския колеж в Лондон отбеляза, че аутизмът е резултат от комбинация от фактори – най-вече генетична предразположеност и усложнения при раждането. Според него всякакви наблюдавани връзки между парацетамол и аутизъм изчезват, когато се вземат предвид фамилната анамнеза и други ключови фактори.

Проф. Клер Андерсън, президент на Кралското фармацевтично дружество, подчерта, че парацетамолът се използва безопасно от десетилетия и остава основно средство за контрол на болката и температурата, включително при бременни жени.

Мел Мерит от Националното аутистично дружество във Великобритания заяви, че дезинформацията, разпространявана от Тръмп и американският министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, подкопава десетилетия научни изследвания и рискува да засили страха и стигмата сред хората с аутизъм и техните семейства.

В същото време през август 2025 г. изследване на Харвардския университет и болницата Mount Sinai отчете възможна връзка между излагането на ацетаминофен по време на бременност и неврологични разстройства. Авторите обаче подчертаха, че лекарството остава важно за лечение на висока температура и болка, които също могат да навредят на плода.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Аутизъм Доналд Тръмп парацетамол информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес