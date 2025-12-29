Лайфстайл:

Нежната поетеса и муза на Славейков: Коя е една от най-образованите българки след Освобождението

29 декември 2025, 19:25 часа 427 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Мара Белчева е една от най-значимите български поетеси и интелектуалки от края на XIX и началото на XX век. Запомнена с интимната си лирика, преводите си на европейски класици и силната си и сложна любовна връзка с големия ни поет Пенчо Славейков.

Ранни години и лична трагедия с министъра на Стамболов

Мара Иванова Белчева е родена на 8 септември 1868 г. в Севлиево. Завършва средното си образование в Търново, след което заминава за Виена, където през 1883-1885 г. следва във Висшия девически институт езици и литература, но е принудена да прекъсне обучението си и да се върне в България заради смъртта на баща си. Учителства в София и Русе, а през 1886 г. се омъжва за поета, политик и икономист Христо Белчев, който по-късно става министър на финансите в правителството на Стефан Стамболов. Бракът им трае кратко, тъй като през 1891 г. Белчев е застрелян погрешка в центъра на София при покушение срещу Стамболов. Едва 23-годишната по това време Мара Белчева остава вдовица.

Придворна дама и преподавателка

След смъртта на съпруга си, Мара за кратко е придворна дама в двореца на княз Фердинанд I - по-точно на неговата майка принцеса Клементина, като освен това преподава български, френски, немски и английски език на децата на монарха. Заради красотата и интелекта си, тя е ухажвана в двора, включително от самия княз, който бил силно впечатлен от излъчването й. Мара обаче избира личната и творческа свобода и напуска службата в двора. През 1896 г. заминава отново за Виена, където следва филология. 

По време на Междусъюзническата война (1913) е милосърдна сестра. След известен престой в Женева окончателно се посвещава на литературна, редакторска и преводаческа дейност в София.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Аристократът на сцената: Иконата на българското кино и театър, запомнен като синоним на класа

Вярна спътница на Пенчо Славейков

През 1903 г. Мара се запознава с големия български поет Пенчо Славейков и това преобръща живота й. Макар да не се венчават, ги свързва изключително силна връзка и тя остава до него до смъртта му през 1912 г.

Източник: Instagram

Славейков помага на Мара Белчева да развие таланта си и я приобщава към кръга "Мисъл", първият литературен кръг в България, възникнал около едноименното списание, което се издава между 1892 и 1907 г. Нейният дом става редакция на "Мисъл", дори и след като списанието е спряно.

Любовта им среща неодобрението в дворцовите среди, тъй като връзката им е демонстративно свободна за обществените нрави по онова време - те нямат официален брак. Решението им да бъдат заедно и на двамата им струва скъпо: отпуснатата й пожизнена пенсия след смъртта на съпруга й й е отнета, а Славейков е уволнен от поста директор на Националната библиотека. Въпреки това Мара продава къщата си и инвестира всичките си средства, за да подкрепи кандидатурата на Славейков за Нобелова награда за литература. 

Още: Човекът, който описа българската душа: Най-съкрушителните истини за нас са в неговата книга

Двамата пътуват из Европа, а след като Славейков заради влошеното си здраве си отива от този свят (той умира в Италия през 1912 г. и едва девет години по-късно костите му са пренесени в България), Мара е съкрушена от скръб. След кончината му тя се завръща в България, редактира негови произведения, организира сказки, на които чете негови и свои творби, и ходи на гроба му до смъртта си. Нейни са думите, че двамата са се обичали толкова силно, че всеки ден, прекаран заедно, се е равнявал на цяла година любов.

Пенчо Славейков включва Мара като образ в някои свои произведения - например като Силва Мара (комбинация от името ѝ и родния ѝ град) в "Островът на блажените".

Творчество

Мара Белчева превежда "Тъй рече Заратустра" на Фридрих Ницше (1915), "Потъналата камбана" на Герхарт Хауптман (поставена като театрална пиеса през 1922) и др. От 1907 г. пише и публикува стихове, основно любовна лирика. Редактира "Избрани съчинения" на Пенчо Славейков (1923).

Именно връзката й със Славейков остава основното й вдъхновение в лириката й, като централните теми в него са любовта, духовната близост и вечните въпроси за човешкото съществуване.

Издава и биография на Пенчо Славейков през 1925 г. и работи като редактор на няколко литературни издания.

Още: Поетът, оставил едни от най-чистите и изящни стихове в българската лирика

Мара Белчева умира на 16 март 1937 г. в София. На нейно име е кръстена улица в столицата, а силуетът й е изобразен на банкнотата от 50 лева, емисия 2019 г. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи Мара Белчева Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес