Сменят ги като носни кърпички: 11-и PR напуска Хари и Меган

Главният комуникационен директор на принц Хари и Меган Маркъл подаде оставка след по-малко от година на поста, съобщават медиите в САЩ. Мередит Мейнс, която започна да работи за противоречивата двойка през март 2025 г., се смята за PR номер 11 за последните пет години, който напуска поста си, след като двойката се оттегли от ролята си на работещи кралски особи и се премести в Калифорния през 2020 г.

В изявление на г-жа Мейнс се казва: "След една година вдъхновяваща работа с принц Хари и Меган, херцог и херцогиня на Съсекс и Archewell, през 2026 г. ще се възползвам от нова възможност. Изпитвам огромна благодарност и уважение към двойката и екипа, както и към доброто, което правят в света." Херцогът и херцогинята на Съсекс се разделиха също и с американската фирма Method Communications, след като преди седем месеца обявиха партньорство с организацията, която се представя като компания, която "предизвиква статуквото".

Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс заяви: "Мередит Мейнс и Method Communications приключиха работата си с Archewell. Херцогът и херцогинята са благодарни за приноса им и им пожелават успех." Хари и Меган не търсят заместник на г-жа Мейнс, тъй като се разбира, че директорът по комуникациите за Обединеното кралство и Европа, Лиам Магуайър, ще поеме ръководството.

Съкращения на персонал

Това напускане идва след новината от миналата седмица, че Archewell Philanthropies на Меган и Хари, по-рано известна като Archewell Foundation, ще съкрати персонал, тъй като прекратява дейността си. Говорител заяви пред "People": "Преходът към модел на работа с финансов спонсор означава, че някои съкращения на персонал са неизбежни, особено при младшите административни длъжности. Няма да обсъждаме по-подробно тези кадрови въпроси, освен да кажем, че за нас е чест да сме работили с невероятно талантливи и грижовни хора, които се посвещават на това да помагат на другите.", припомня "The Independent".

