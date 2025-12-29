Издирват 22-годишен младеж, изчезнал в района на Витоша

Столичната полиция издирва 22-годишен младеж, изчезнал в района на планина Витоша, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Сигналът е подаден днес в полицията от родителите на младежа. По първоначална информация той е изчезнал вчера. Предприети са всички действия по издирването, допълниха от СДВР.

От Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха за БТА, че в акцията по издирването се е включил един спасител, но на този етап няма резултат от усилията на институциите.