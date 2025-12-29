Зверски инцидент: Най-малко 13 убити и страшно много ранени в Мексико (ВИДЕО)

Най-малко 13 души са загинали и почти 100 са ранени след дерайлиране на влак в югоизточната мексиканска провинция Оахака, съобщи мексиканският военноморски флот, цитиран от BBC. Влакът, който е пътувал между Мексиканския залив и Тихия океан, е превозвал 241 пътници и девет членове на екипажа. До този момент информацията е за 98 ранени, от които 36 са настанени в болница.

#BREAKING : The Mexican Navy confirmed that at least 13 people were killed and 98 others injured after a passenger train carrying around 250 people derailed earlier today in southwest Mexico.



The train had been carrying 250 people at the time of the crash, including nine crew… pic.twitter.com/bkGzhXnCSY — upuknews (@upuknews1) December 29, 2025

Влакът е дерайлирал, докато е преминавал през завой близо до град Низанда, съобщиха официални представители. Главният прокурор на Мексико потвърди, че е започнато разследване. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум съобщи, че пет от ранените са в тежко състояние. Тя добави, че високопоставени служители, включително министърът на военноморските сили, са на мястото на катастрофата.

Снимки показват спасители, които помагат на пътниците да слязат от влака, който е излязъл от релсите и частично се е наклонил над ръба на скала.

🚨 Horrific scenes from Mexico: a train derailed



Media report 13 dead and 98 injured.



The train, traveling between the Gulf of Mexico and the Pacific Ocean, was carrying 241 passengers and nine crew members.



According to officials, the derailment happened as the train was… pic.twitter.com/1JTKPjlCHR — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

Още: За 2 секунди - 700 км/ч: Китай прави нов невиждан влак (ВИДЕО)

Междуокеанският влак, който свързва тихоокеанското пристанище Салина Крус с Коацакоалкос на брега на Мексиканския залив, е имал два локомотива и четири пътнически вагона, съобщиха от военноморските сили. Мексиканските военноморски сили управляват железопътната мрежа на страната.

Губернаторът на Оахака Саломон Хара Крус изрази "дълбоко съжаление" за инцидента в изявление и заяви, че държавните власти координират действията си с федералните агенции, за да помогнат на засегнатите.

Стратегически търговски коридор

Междуокеанската железопътна връзка беше открита преди две години с цел да се стимулира икономиката на региона, като инициативата беше подета от бившия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор. С цел да модернизира железопътната връзка през Теуантепекския провлак, мексиканското правителство се стреми да превърне района в стратегически търговски коридор, като разширява пристанищата, железопътната мрежа и индустриалната инфраструктура.

Още: Жестока автобусна катастрофа в Мексико: Десетки жертви и ранени (ВИДЕО)

Железопътният транспорт е и част от по-широка инициатива за разширяване на пътническия и товарния железопътен транспорт в южната част на Мексико и стимулиране на икономическото развитие в региона.