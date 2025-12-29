Лайфстайл:

Зверски инцидент: Най-малко 13 убити и страшно много ранени в Мексико (ВИДЕО)

29 декември 2025, 09:35 часа 388 прочитания 0 коментара
Най-малко 13 души са загинали и почти 100 са ранени след дерайлиране на влак в югоизточната мексиканска провинция Оахака, съобщи мексиканският военноморски флот, цитиран от BBC. Влакът, който е пътувал между Мексиканския залив и Тихия океан, е превозвал 241 пътници и девет членове на екипажа. До този момент информацията е за 98 ранени, от които 36 са настанени в болница.

Влакът е дерайлирал, докато е преминавал през завой близо до град Низанда, съобщиха официални представители. Главният прокурор на Мексико потвърди, че е започнато разследване. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум съобщи, че пет от ранените са в тежко състояние. Тя добави, че високопоставени служители, включително министърът на военноморските сили, са на мястото на катастрофата. 

Снимки показват спасители, които помагат на пътниците да слязат от влака, който е излязъл от релсите и частично се е наклонил над ръба на скала. 

Междуокеанският влак, който свързва тихоокеанското пристанище Салина Крус с Коацакоалкос на брега на Мексиканския залив, е имал два локомотива и четири пътнически вагона, съобщиха от военноморските сили. Мексиканските военноморски сили управляват железопътната мрежа на страната. 

Губернаторът на Оахака Саломон Хара Крус изрази "дълбоко съжаление" за инцидента в изявление и заяви, че държавните власти координират действията си с федералните агенции, за да помогнат на засегнатите.

Стратегически търговски коридор

Междуокеанската железопътна връзка беше открита преди две години с цел да се стимулира икономиката на региона, като инициативата беше подета от бившия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор. С цел да модернизира железопътната връзка през Теуантепекския провлак, мексиканското правителство се стреми да превърне района в стратегически търговски коридор, като разширява пристанищата, железопътната мрежа и индустриалната инфраструктура.

Железопътният транспорт е и част от по-широка инициатива за разширяване на пътническия и товарния железопътен транспорт в южната част на Мексико и стимулиране на икономическото развитие в региона.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
