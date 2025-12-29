"Положителен разговор": Тръмп отново се е чул днес с Путин

Американският президент Доналд Тръмп проведе днес положителен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин във връзка с войната в Украйна, съобщи в платформата "Екс" говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от световните агенции. "Президентът Тръмп приключи положителен разговор с президента Путин относно войната в Украйна", написа Левит, без да предостави подробности.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. — Karoline Leavitt (@PressSec) December 29, 2025

Припомняме, че вчера Тръмп отново е разговарял с руския си колега. Телефонният диалог е станал точно преди срещата на американския президент с Володимир Зеленски, които разговаряха вчера в имението на Тръмп във Флорида.

